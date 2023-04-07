Необычные "чудеса": почему статуя Девы Марии в Италии плачет кровавыми слезами

Епархия Чивита-Кастеллана, к которой принадлежит город, и местная прокуратура начали расследование происхождения жидкости на лице Богородицы после того, как заподозрили, что кто-то пытается на этом обогатиться.

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Опубликованы первые результаты исследований статуи Девы Марии, которая каждый месяц плачет "кровавыми слезами" на берегу озера Браччано, расположенного в нескольких километрах от Рима. Об этом сообщает La Repubblica.

Исследователи признали, что жидкость, которая появляется на лице статуи, может быть "совместима со свиной кровью".

Мария Джузеппа Скарпулла, сицилийская предпринимательница, известная как Гизелла Кардия, привезла и установила статую Девы Марии, которая привлекает множество паломников.

Женщина утверждает, что является провидицей, и получает откровения от Богородицы, начиная с того момента, когда статуя впервые начала выделять кровавые слезы.

Стоимость входного билета на территорию с установленной статуей составляет 50 евро, множество паломников продолжают прибывать. Это принесло Кардии не только доход, но и популярность на телевидении.

"Я оставила свою карьеру, теперь я работаю ради царства небесного", — рассказала итальянка.

Стоимость входного билета на территорию с установленной статуей составляет 50 евро Фото: La Repubblica

Такие необычные "чудеса", которые приносят явную экономическую выгоду, стали предметом расследования как со стороны епархии Чивита-Кастеллана, так и со стороны местной прокуратуры. В процессе исследования были изъяты некоторые артефакты, включая жидкость, которая появляется на скульптуре.

Предварительные результаты анализов крови показали, что ее консистенция, цвет и плотность совместимы со свиной кровью. Однако верующие считают, что происходящее – это самое настоящее чудо и приходят, чтобы поклониться статуе Девы Марии. Они считают, что кровавые слезы предупреждают о каком-то ужасном событии, которое может случиться в скором времени, но надеются что этого не случится.

Ранее Фокус писал, что британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком. Эмма Обан ехала в поезде, проходящем через Уокинг, Суррей, когда заметила покрытого снегом мужчину. Женщина сразу связалась с сотрудниками железнодорожной компании, которые рассказали ей, что это скульптура.

Также сообщалось, что в США учительницу уволили после демонстрации ученикам статуи Давида. По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакия, ей не назвали причину увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.