Незвичайні "чудеса": чому статуя Діви Марії в Італії плаче кривавими сльозами

Єпархія Чивіта-Кастеллана, до якої належить місто, та місцева прокуратура розпочали розслідування походження рідини на обличчі Богородиці після того, як запідозрили, що хтось намагається на цьому збагатитися.

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Опубліковано перші результати досліджень статуї Діви Марії, яка щомісяця плаче "кривавими сльозами" на березі озера Браччано, розташованого за кілька кілометрів від Риму. Про це повідомляє La Repubblica.

Дослідники визнали, що рідина, яка з'являється на обличчі статуї, може бути "сумісною зі свинячою кров'ю".

Марія Джузеппа Скарпулла, сицилійська підприємниця, відома як Гізелла Кардія, привезла та встановила статую Діви Марії, яка приваблює безліч паломників.

Жінка стверджує, що є провидицею та отримує одкровення від Богородиці, починаючи з того моменту, коли статуя вперше почала виділяти криваві сльози.

Вартість вхідного квитка на територію із встановленою статуєю становить 50 євро, безліч паломників продовжують прибувати. Це принесло Кардії як дохід, так й популярність на телебаченні.

"Я залишила свою кар'єру, тепер я працюю заради царства небесного", — розповіла італійка.

Вартість вхідного квитка на територію із встановленою статуєю становить 50 євро Фото: La Repubblica

Такі незвичайні "чудеса", які приносять явну економічну вигоду, стали предметом розслідування як з боку єпархії Чивіта-Кастеллана, так і місцевої прокуратури. У процесі дослідження було вилучено деякі артефакти, включаючи рідину, що з'являється на скульптурі.

Попередні результати аналізів крові показали, що її консистенція, колір та щільність сумісні зі свинячою кров'ю. Однак віряни вважають, що те, що відбувається – це справжнісіньке диво і приходять, щоб вклонитися статуї Діви Марії. Вони думають, що криваві сльози попереджають про якусь жахливу подію, яка може статися незабаром, але сподіваються, що цього не станеться.

Раніше Фокус писав, що британка переплутала статую на вокзалі із замерзлою людиною. Емма Обан їхала поїздом, що проходить через Уокінг, Суррей, коли помітила покритого снігом чоловіка. Жінка одразу зв'язалася із співробітниками залізничної компанії, які розповіли їй, що це скульптура.

Також повідомлялося, що в США вчительку звільнили після демонстрації учням статуї Давида. За словами директора школи Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакія, їй не назвали причину звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида.