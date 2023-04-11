Популярна і сьогодні: у незайманій гробниці знайдено 2500-річну "останню трапезу" (фото)

Гробниця, судячи з наявності інструменту для плетіння та різних шматочків кераміки, належала жінці. Також археологи знайшли шампури, на яких було приготовано м'ясо.

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В Італії була виявлена гробниця віком 2500 років, усередині якої знаходилася рідкісна "остання трапеза" на жаровні. Про це повідомляє Yahoo News.

Гробниця, виявлена приблизно за 70 миль на північний захід від Риму, була побудована етрусками, загадковою цивілізацією, яка населяла італійський півострів до римлян, йдеться у пресрелізі археологічного парку Parco di Vulci.

У ході розкопок були виявлені великі кам'яні плити, які залишалися недоторканими з моменту будівництва у VI столітті до нашої ери, повідомляє італійський портал новин GreenMe.

Виявивши багатовікову похоронну камеру, археологи використали підіймальний кран, щоб акуратно зняти плити та проникнути в гробницю. Гробниця, судячи з наявності інструменту для плетіння та різних шматочків кераміки, належала жінці.

У жаровні знаходяться вугілля та шампури, на яких було приготовлене м'ясо для "останньої трапези" Фото: TGR

В результаті дослідження виявилося, що гробниця має вирубану в скелі платформу, а також ряд приблизно з 30 посудин, що складаються в основному з чорного глиняного посуду, чашок і амфор. Всі вони знаходяться в цілості та безпеці. У правій частині камери, до входу, розташована бронзова жаровня. У ній досі знаходяться вугілля та шампури, на яких було приготовлено м'ясо для "останньої трапези".

Видання зазначає, що знайдені нові артефакти буде відправлено до лабораторії для аналізу.

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