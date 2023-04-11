РФ из-за санкций впервые вынуждена экспортировать бензин и дизтопливо в Иран, — Reuters

По информации издания, количество поставок со временем планируют увеличить, однако Москва уже столкнулась с первыми логистическими проблемами.

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Российская Федерация впервые начала экспортировать при помощи железной дороги в Иран бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает портал Reuters 11 апреля.

Начиная с 2023 года начался экспорт топлива в Иран. Связано это с тем, что из-за международных санкций все "клиенты" Российской Федерации отказались от сотрудничества с Кремлем, поэтому властям пришлось искать новые способы продажи своего товара. Используют для передвижения железную дорогу.

Обе страны находятся под международными санкциями, что и привело к более тесным связям для поддержания экономики. В частности, речь идет и о закупке БПЛА Shahed-136.

"Осенью прошлого года вице-премьер России Александр Новак объявил о начале своповых поставок нефтепродуктов с Ираном, однако реальные поставки начались только в текущем году", — говорится в материале.

Только за февраль и март было поставлено 30 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Партии ехали через Казахстан и Туркменистан, откуда попадали непосредственно в Иран. Также, часть товара отправили из Ирана на грузовиках в соседние государства, среди которых Ирак.

По информации издания, поставки будут с каждым разом увеличиваться, однако уже сейчас можно отметить, что у РФ появились проблемы с логистикой из-за перегруженности железных дорог. Экспорт по морю не является выгодным для нефтяных компаний, поэтому был выбран такой способ.

Напомним, 10 апреля росСМИ писали, что "Аэрофлот" отправляет свой первый в истории самолет в Иран на ремонт из-за санкций. После полномасштабного вторжения страны Запада наложили ряд санкций на РФ, в том числе запретили поставки комплектующих для самолетов, поэтому власти были вынуждены искать альтернативу.