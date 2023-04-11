РФ через санкції вперше змушена експортувати бензин та дизпаливо до Ірану, — Reuters

За інформацією видання, кількість поставок згодом планують збільшити, проте Москва вже зіткнулася із першими логістичними проблемами.

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Російська Федерація вперше почала експортувати за допомогою залізниці до Ірану бензин та дизельне паливо. Про це повідомляє портал Reuters 11 квітня.

Починаючи з 2023 року, почався експорт палива до Ірану. Пов'язано це з тим, що через міжнародні санкції всі "клієнти" Російської Федерації відмовилися від співпраці з Кремлем, тому владі довелося шукати нові способи продажу свого товару. Використовують для пересування залізницю.

Обидві країни перебувають під міжнародними санкціями, що призвело до тісніших зв'язків підтримки економіки. Зокрема йдеться і про закупівлю БПЛА Shahed-136.

"Восени минулого року віце-прем'єр Росії Олександр Новак оголосив про початок свопових поставок нафтопродуктів з Іраном, проте реальні постачання розпочалися лише поточного року", — йдеться у матеріалі.

Лише за лютий та березень було поставлено 30 тисяч тонн бензину та дизельного палива. Партії їхали через Казахстан та Туркменістан, звідки потрапляли безпосередньо до Ірану. Також частину товару відправили з Ірану на вантажівках до сусідніх держав, серед яких Ірак.

За інформацією видання, постачання з кожним разом збільшуватимуться, проте вже зараз можна відзначити, що у РФ з'явилися проблеми з логістикою через перевантаженість залізниць. Експорт морем не є вигідним для нафтових компаній, тому був обраний такий спосіб.

Нагадаємо, 10 квітня росЗМІ писали, що "Аерофлот" відправляє свій перший в історії літак до Ірану на ремонт через санкції. Після повномасштабного вторгнення країни Заходу наклали низку санкцій на РФ, зокрема заборонили постачання комплектуючих для літаків, тому влада була змушена шукати альтернативу.