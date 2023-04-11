"Его никто не лечит": Алексея Навального могут "притравливать" в СИЗО, — адвокат

По словам Вадима Кобзева, политик за 2 недели потерял 8 килограмм веса, а врач все списывает на "весеннее обострение". Кроме того, сотрудник колонии проговорился о готовящейся провокации с сокамерником.

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Российскому политику и активисту Алексею Навальному вызвали в колонию медиков. Адвокат Вадим Кобзев в социальной сети Twitter написал, что его клиента могут "притравливать".

Произошел инцидент в ночь на 8 апреля. Российскому оппозиционному политику была оказана медицинская помощь после того, как у него обострилась болезнь желудка.

"Навальный, конечно, пишет веселые и жизнерадостные посты, но в них он не напишет о том, что в ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали "скорую" из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка. Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит", – написал Вадим Кобзев.

Кроме того, посылки с лекарствами, которые Алексею Навальному передают родственники, не доходят до него. Их отправляют обратно. За последние две недели он также потерял 8 килограмм веса, что лишь усугубило состояние здоровья.

"На вопрос: "Так чем я болею?", врач колонии отвечает ему: "Так весна же, у всех обострения". Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают"", — продолжил адвокат.

И на этом история не закончилась. Один из сотрудников колонии по секрету рассказал, что против Алексея Навального готовится провокация с сокамерником. Об этом уже проинформировали Уполномоченного по правам человека, а вскоре будет отправлены обращения главе ФСИН и генеральному прокурору.

Напомним, 23 декабря 2022 года Алексей Навальный заявил, что Украина ударит по энергетических объектах РФ. По его мнению, ВСУ могут ударить по энергосетям и оставить без электричества и отопления Курск, Белгород, Воронеж и Москву.