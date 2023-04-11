"Його ніхто не лікує": Олексія Навального можуть "притравлювати" у СІЗО, — адвокат

За словами Вадима Кобзєва, політик за 2 тижні втратив 8 кілограмів ваги, а лікар все списує на "весняне загострення". Крім того, співробітник колонії проговорився про підготовку провокації з співкамерником.

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Російському політику та активісту Олексію Навальному викликали до колонії медиків. Адвокат Вадим Кобзєв у соціальній мережі Twitter написав, що його клієнта можуть "притравлювати".

Стався інцидент у ніч проти 8 квітня. Російському опозиційному політику було надано медичну допомогу після того, як у нього загострилася хвороба шлунка.

"Навальний, звичайно, пише веселі і життєрадісні пости, але в них він не напише про те, що в ніч з п'ятниці на суботу до нього в камеру викликали "швидку" через хворобу шлунка, що знову загострилася після чергового ШІЗО. Невідомої хвороби, від якої його ніхто не лікує", – написав Вадим Кобзєв.

Крім того, посилки з ліками, які передають Олексію Навальному родичі, не доходять до нього. Їх відправляють назад. За останні два тижні він також втратив 8 кілограмів ваги, що лише погiршило стан здоров'я.

"На питання: "Так чим я хворію?", лікар колонії відповідає йому: "Так весна ж, у всіх загострення." Дивлячись на кричущу і дуже дивну ситуацію навколо здоров'я Навального, з нападами, ознак яких ніколи не було, ми не виключаємо, що його просто "притравлюють", — продовжив адвокат.

І на цьому історія не закінчилась. Один із співробітників колонії по секрету розповів, що проти Олексія Навального готується провокація із співкамерником. Про це вже проінформували Уповноваженого з прав людини, а незабаром буде надіслано звернення голові ФСВП та генеральному прокурору.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року Олексій Навальний заявив, що Україна вдарить по енергетичних об'єктах РФ. На його думку, ЗСУ можуть ударити по енергомережах та залишити без електрики та опалення Курськ, Білгород, Воронеж та Москву.