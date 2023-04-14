Была общая печень: сиамские близнецы воссоединились спустя месяц после их разделения (фото)

Девочки ЭмиЛинн и ДжеймиЛинн родились сросшимися в области груди в октябре прошлого года. В январе их успешно отделили друг от друга после 11-часовой операции, в которой участвовала команда из 25 медицинских специалистов.

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Малышка ЭмиЛинн из Техаса (США) была выписана из больницы и воссоединилась со своей сестрой-близнецом и родителями Амандой Арсиньега и Джеймсом Финли из Сагино. Об этом пишет Yahoo News.

Девочка была выписана из Детского медицинского центра Кука в Форт-Уэрте, штат Техас, почти через месяц после того, как ее сестра-близнец ДжеймиЛинн вернулась домой. 6-месячная малышка и ее близнец ранее были сросшимися в области груди и стояли лицом друг к другу. У них также была общая печень.

Издание отмечает, что девочки родились путем кесарева сечения в октябре прошлого года в Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth и в ноябре были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных в Детском медицинском центре Кука.

Девочки ЭмиЛинн и ДжеймиЛинн родились сросшимися в области груди в октябре прошлого года Фото: Yahoo.News

В январе девочки были успешно разделены после 11-часовой операции, в которой участвовала команда из 25 медицинских специалистов. По словам представителей больницы, они вошли в историю как первая пара сросшихся близнецов, которых разделили в медицинском центре.

ДжеймиЛинн смогли выписать из детской больницы Кука в марте, но ЭмиЛинн оставили в больнице для дополнительного наблюдения.

Ранее Фокус писал, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.

Также сообщалось, что в США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет. Когда эмбрионы были впервые заморожены их отцу было всего пять лет и вот спустя долгие годы малыши появились на свет.