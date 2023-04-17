Штраф за парковку $330 000: российский Ан-124 простаивает в аэропорту Канады больше года

По словам бывшего авиамеханика Дэвида Хиллса, российскую систему лишили важного стратегического актива, в противном случае ВС РФ могли бы использовать Ан-124 "Руслан" в войне против Украины.

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Самолет Ан-125 "Руслан" простаивает в аэропорту Канады уже больше года после того, как власти страны закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Он приземлился в аэропорту Торонто-Пирсон 27 февраля, спустя три для после того, как началось широкомасштабное вторжение российских войск в Украину. С тех пор Ан-125, принадлежащий авиаперевозчику из РФ "Волга-Днепр" так и остался на взлетно-посадочной полосе. За время своего последнего рейса самолет перевозил персональное защитное оборудование из Китая. Сейчас администрация аэропорта хочет от него избавиться.

Юрист Билл Кларк, специализирующийся в вопросах авиации, чью фирму наняли из опасений того, что Россия может задействовать этот самолет в войне, говорит, что приходится наблюдать за тем, как он просто ржавеет в аэропорту.

Это крупный самолет и занимает значительное парковочное место, за которое администрация аэропорта Пирсон взимает 58 центов в минуту.

Власти Канады не планируют в ближайшем будущем снимать запрет для РФ, а российское посольство не ответило на просьбу журналистов о комментариях.

Владеющая самолетом авиакомпания "Волга-Днепр" хочет его забрать, но при этом даже не может получить разрешение на то, чтобы направить своих механиков для обслуживание самолета.

По словам Гая Николсона, пресс-секретаря администрации аэропортов агломерации Большой Торонто, проблема заключается в том, что самолет занимают место, куда обычно направляют другие лайнеры перед вылетом.

Самир Хакки, авиационный инженер рядом с АН-124 в Канаде

"Уникальный визг" Ан-124 "Руслан"

Самолеты Антонов Ан-124 "Руслан" — это разработка 80-х годов, их конструировали в Украине во времена СССР. Всего было выпущено около 55 таких экземпляров, в после вторжения РФ в Украину в 2022 году, эти лайнеры были переименованы. Один из них теперь носит названия "Be Brave like Kherson", в честь города, освобожденного украинскими силами в прошлом году.

Характеристики Ан-124:

Таких летающих монстров, как Ан-124, во всем мире насчитывается всего 26;

Размах крыла — 73 метра, вдвое больше, чем у "Боинга-737";

Грузоподъемность — 120 тонн;

В салоне Ан-124 перевозят: спутники, двигатели для локомотивов и самолетные турбины весом 150 тонн.

До начала большой войны этот лайнер несколько раз в год прилетал в Торонто, чем привлекал внимание авиационных энтузиастов, пояснил Эрнест Гатсчик, автор YouTube-канала, где публикуются видеоролики о самолетах, которые приземляются и вылетают из аэропорта Торонто-Пирсон. Гатсчик — поклонника музыки в жанре хэви-метал — сказал, что когда включаются все четыре крупных двигателя самолета, он "издает уникальный визг".

Сколько Ан-124 в Украине?

Сейчас шесть "Русланов" Ан-124 летают в западных странах, один принадлежит авиакомпании Maximus Air из ОАЭ, еще пять — украинской Antonov Airlines.

Коммерческий директор Antonov Airlines Дмитрий Просвирин, сообщил ,что украинские самолеты летают из аэропорта в Лейпциге, куда их переместили после начала войны. Там также припаркованы и два российских Ан-124.

У Ан-124 очень много работы

Украинские же Ан-124 используются для доставки оборудования, такого как электрогенераторы в Варшаву и другие города поблизости с границей Украины.

В прошлом году один из украинских "Русланов" перевозил турецкие телекоммуникационные спутники из Тулузы (Франция) на мыс Канаверал (штат Флорида), откуда в дальнейшем его вывела на орбиту ракета SpaceX Илона Маска.

Дэн Морган-Эванс, представитель лондонской компании Air Charter Service, отметил, что предприятиям, которые хотят воспользоваться услугами этих самолетов, приходится бронировать их за несколько недель. "Самолеты очень, очень заняты", — пояснил Морган-Эванс.

Дэвид Хиллс, бывший авиамеханик, сказал, что рад тому, что Канада наложила запрет на использование принадлежащих России самолетов.

"Жаль, что он простывает, но вместе с тем это лишает российскую систему стратегического актива", — пояснил Хиллс, который работает в качестве волонтера в Канадском музее военных самолетов в городе Гамильтон.

Напомним, что на самолеты "Руслан" начали устанавливать двигатели уничтоженной "Мрии". Заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий рассказал, что от "Мрии" остались только системы подготовки кондиционирования воздуха и стойки шасси.

Ранее стало известно, что Нацполиция объявила подозрение бывшему директору ГП "Антонов", из-за того, что "Мрию" могли эвакуировать, но не сделали этого.