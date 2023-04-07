На самолетах "Руслан" начали использовать двигатели уничтоженной "Мрии" (видео)

По словам заместителя гендиректора ГП "Антонов" Максима Саноцкого, от "Мрии" остались лишь системы подготовки кондиционирования воздуха, стойки шасси, которые планируется использовать на втором экземпляре самолета.

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Авиакомпания "Авиалинии Антонова" начала использовать двигатели из разрушенного россиянами Ан-225 "Мрія" на самолетах "Руслан". Об этом сообщил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий изданию DW.

По его словам, уже два двигателя работают на самолетах в Германии. Они базируются в городе Лейпциг. Два двигателя "Мрии" работают на самолетах "Руслан", но всего Ан-225 имел шесть двигателей.

"Сейчас там работают 5 наших самолетов "Руслан", которые выполняют работу в интересах государства Украина и стран НАТО. А также других заказчиков", — сказал Саноцкий.

Он также отметил, что у ГП "Антонов" нет возможности осуществлять базово-техническое обслуживание самолетов на родном аэродроме, а потому все работы проводятся в Германии.

Также в интервью Саноцкий рассказал, что от "Мрии" остались лишь несколько систем. Это системы подготовки кондиционирования воздуха, стойки шасси, которые планируется использовать на втором экземпляре самолета.

Кроме того, как сказал Саноцкий, с самолета Ан-225 были демонтированы элементы механизации крыла. Их также будут использовать на следующей версии самолета.

Максим Саноцкий о двигателях "Мрії" (смотреть с 4:30)

Напомним, что 5 апреля Нацполиция объявила подозрение экс-директору ГП "Антонов". Сообщается, что Полиция выяснила, что "Мрия" была готова к вылету в Германию. По версии следствия, российским захватчикам удалось уничтожить самолет АН-225 благодаря служебной халатности бывшего чиновника, проигнорировавшего доклады подчиненных.