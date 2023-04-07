На літаках "Руслан" почали використовувати двигуни знищеної "Мрії" (відео)

За словами заступника гендиректора ДП "Антонов" Максима Саноцького, від "Мрії" залишилися лише системи підготовки кондиціювання повітря, стійки шасі, які планується використати на другому примірнику літака.

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Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" почала використовувати двигуни зі зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія" літаками "Руслан". Про це повідомив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький виданню DW.

За його словами, вже два двигуни працюють на літаках у Німеччині. Вони базуються у місті Лейпциг. Два двигуни "Мрії" працюють на літаках "Руслан", але всього Ан-225 мав шість двигунів.

"Зараз там працюють 5 наших літаків "Руслан", які виконують роботу на користь держави Україна та країн НАТО. А також інших замовників", — сказав Саноцький.

Він також зазначив, що ДП "Антонов" не має можливості здійснювати базово-технічне обслуговування літаків на рідному аеродромі, а тому всі роботи проводяться в Німеччині.

Також в інтерв'ю Саноцький розповів, що від "Мрії" залишилося лише кілька систем. Це системи підготовки кондиціонування повітря, стійки шасі, які планується використати на другому примірнику літака.

Крім того, як сказав Саноцький, з літака Ан-225 демонтували елементи механізації крила. Їх також використовуватимуть на наступній версії літака.

Максим Саноцький про двигуни "Мрії" (дивитися з 4:30)

Нагадаємо, що 5 квітня Нацполіція оголосила підозру ексдиректору ДП "Антонов". Повідомляється, що Поліція з'ясувала, що "Мрія" була готова до вильоту до Німеччини. За версією слідства, російським загарбникам вдалося знищити літак АН-225 завдяки службовій недбалості колишнього чиновника, який проігнорував доповіді підлеглих.