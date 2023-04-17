Хватило бы на двоих: в США последняя трапеза заключенного содержала 29 тысяч калорий (фото)

Гэри Карл Симмонс-младший был казнен в 2012 году. За 90 минут до своей смерти мужчина успел съесть только половину последней трапезы, попробовав каждое блюдо, кроме чипсов. Общая калорийность заказанной еды составила примерно 29 тысяч калорий.

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В 2012 году в тюрьме штата Миссисипи (США) был казнен Гэри Карл Симмонс-младший. Перед своей смертью он заказал так много еды, что даже не смог ее съесть. Об этом рассказывает Ladbible.

Преступник известный как "Мясник", был крайне жестоким. В 1996 году, в ходе конфликта со своим сообщником, он убил и разрубил на его на части, после чего отдал его тело на съедение аллигаторам.

Издание отмечает, что мужчина отбывал тюремное заключение, пока в возрасте 49 лет не был казнен смертельной инъекцией в 18:00 20 июня 2012 года.

В последние моменты жизни Симмонс-младший заказал пышный ужин, который, возможно, был самым обильным в истории среди смертников. Еды было достаточно, чтобы покормить несколько человек одновременно.

Мужчина попробовав каждое блюдо, кроме чипсов Фото: Daily Mail

"Мясник" заказал двойную порцию пиццы с грибами, луком, халапеньо перцем и пепперони, а также обычную пиццу с тремя сырами, оливками, сладким перцем, помидорами, чесноком и итальянской колбасой. Он дополнил свой заказ несколькими пачками сыра, соусами, большими порциями коктейлей с клубникой, вишневой колой, картофелем фри и клубничным мороженым.

За 90 минут до казни мужчина успел съесть только половину своей трапезы, попробовав каждое блюдо, кроме чипсов. Общая калорийность заказанной еды составила примерно 29 тысяч калорий.

Ранее Фокус писал, что мужчина получил 70 лет тюрьмы за плевок в сотрудников полиции. Ларри Пирсон продолжал плевать на офицеров вплоть до того, как его доставили в следственный изолятор. Во время судебного процесса выяснилось, что мужчина уже был судим ранее.

Также сообщалось, что мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.