"Простой поступок": мужчина получил 70 лет тюрьмы за плевок в сотрудников полиции (фото)

Ларри Пирсон продолжал плевать на офицеров полиции вплоть до того, как его доставили в следственный изолятор. Во время судебного процесса выяснилось, что мужчина уже был судим ранее.

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36-летнего Ларри Пирсона из штата Техас (США) приговорили к 70 годам тюремного заключения за плевки в сотрудников полиции во время ареста в мае прошлого года. Об этом пишет New York Post.

Американец был задержан правоохранительными органами по обвинению в домашнем насилии. Он несколько раз ударил женщину в лицо, оставив ее с множественными видимыми травмами. Пирсон якобы разозлился, после того как офицеры не арестовали жертву вместе с ним, и начал пинать дверь полицейской машины.

Двое полицейских открыли дверь и потребовали остановиться, но мужчина плюнул в них и продолжал делать это даже после того, как добрался до следственного изолятора округа Лаббок, штат Техас.

Мужчина уже имел ранее судимость за грабеж с отягчающими обстоятельствами Фото: Lubbock PD

Позднее присяжные признали Пирсона виновным по двум пунктам обвинения в домогательствах к государственному служащему. В заключительных обсуждениях суда прокурор Джессика Горман отметила, что мужчина уже имел ранее судимость за грабеж с отягчающими обстоятельствами и за насилие в семье. За это ему грозило минимальное наказание в виде 25 лет. Во время судебного процесса она заявила, что если обвиняемый собирается жить преступной жизнью, то он будет делать это среди других преступников в тюрьме.

Джим Шоу, адвокат Пирсона, заявил присяжным, что приговор был вынесен за "простой проступок", вышедший из-под контроля.

"Вы не получите 70 лет за что-то подобное, если у вас никогда не было проблем раньше", — ответила Джессика Горман.

Ранее Фокус писал, что мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.