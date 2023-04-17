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"Простий вчинок": чоловік отримав 70 років в'язниці за плювок у співробітників поліції (фото)

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Фото: Lubbock PD | Чоловік був затриманий правоохоронними органами за звинуваченням у домашньому насильстві

Ларрі Пірсон продовжував плювати в офіцерів поліції поки його не доставили до слідчого ізолятора. Під час судового процесу з'ясувалося, що чоловік уже був судимий раніше.

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36-річного Ларрі Пірсона зі штату Техас (США) засудили до 70 років ув'язнення за плювання у співробітників поліції під час арешту у травні минулого року. Про це пише New York Post.

Американця було затримано правоохоронними органами за звинуваченням у домашньому насильстві. Він кілька разів ударив жінку в обличчя, залишивши її з численними видимими травмами. Пірсон нібито розлютився, після того, як офіцери не заарештували жертву разом із ним, і почав штовхати двері поліцейської машини.

Двоє поліцейських відчинили двері й попросили зупинитися його, але чоловік плюнув у них і продовжував робити це навіть після того, як дістався до слідчого ізолятора округу Лаббок, штат Техас.

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Чоловік уже мав раніше судимість за грабіж із обтяжуючими обставинами
Фото: Lubbock PD

Пізніше присяжні визнали Пірсона винним за двома пунктами звинувачення у домаганнях до державного службовця. У завершальних обговореннях суду пані прокурор Джесіка Горман зазначила, що чоловік уже мав раніше судимість за грабіж з обтяжливими обставинами та за насильство в сім'ї. За це йому загрожувала мінімальна кара у вигляді 25 років. Під час судового процесу вона заявила, що якщо обвинувачений збирається жити злочинним життям, він робитиме це серед інших злочинців у в'язниці.

Джим Шоу, адвокат Пірсона, заявив присяжним, що вирок було винесено за "просту провину", що вийшла з-під контролю.

"Ви не отримаєте 70 років за щось подібне, якщо у вас ніколи не було проблем раніше", — відповіла Джесіка Горман.

Раніше Фокус писав, що мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.