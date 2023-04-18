"Будет проклят": мужчина нашел под своим домом надгробие с предупреждением (фото)

Мужчина утверждает, что живет не вблизи кладбища и не может понять почему кто-то спрятал надгробие под его домом.

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В США мужчина, который пожелал остаться неизвестным, на популярном форуме Reddit рассказал историю о том, как при выносе мусора обнаружил надгробие с предупреждением под своим домом. Об этом пишет The Mirror.

Американец заметил скопление мусора под фундаментом своего нового дома и начал ремонтно-восстановительные работы. Во время ремонта он обнаружил надгробие, на котором была выгравирована надпись: "Альберта Р. Л. Перкинс. Родилась в 1900 году. Умерла в 1978 году".

"Недавно я купил дом в Святом Кресте, Новый Орлеан. Я нашел это под ним… предупреждение о полтергейсте", – рассказал мужчина.

Американец утверждает, что живет не вблизи кладбища и не может понять, почему кто-то спрятал надгробие под его домом.

"Дом был построен в 1890-х годах, поэтому, вероятно, он не был построен поверх. Кто-то должен был перенести надгробие туда", – добавил мужчина.

Мужчина утверждает, что живет не вблизи кладбища и не может понять, почему кто-то спрятал надгробие под его домом Фото: The Mirror

Некоторые пользователи форума посоветовали ему найти семью Альберты Р. Л. Перкинс, тогда как другие рекомендовали выбросить надгробие, ведь из-за него он будет "проклят на всю жизнь". Не обошлось и без предположений о том, что новый владелец дома столкнется с духами и полтергейстом, если не избавится от своей находки.

Ранее Фокус писал, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.

Также сообщалось, что мужчина выиграл 27 млн долларов, но через 5 лет был вынужден жить в сарае. После победы в лотерее Powerball бывший преступник Дэвид Ли Эдвардс начал жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок мужчины были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей. Всего за год он потратил 15 млн долларов.