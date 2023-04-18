"Нам нужны такие люди": доставщик пиццы сбил подозреваемого, убегавшего от полиции (видео)

Сотрудники полиции поблагодарили Тайлера Морелла за оказанную им помощь в поимке потенциального преступника. Мужчина повалил подозреваемого на землю, продолжая держать в руках пиццу.

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Тайлер Моррелл, водитель доставки Cocco's Pizza Aston, оказал помощь правоохранительным органам когда привозил заказ в один из домов в Пенсильвании (США). Мужчина сбил с ног подозреваемого, преследуемого полицией. Об этом пишет Fox News.

Владелец дома поделился видеозаписью с камеры дверного звонка Ring, на которой видно как доставщик останавливает потенциального преступника.

"Спасибо, сэр, за помощь! Если вы заинтересованы в работе, мы всегда ищем хороших людей", — говорится в сообщении полицейского управления Брукхейвена, в котором был размещен этот ролик.

Издание отмечает, что Моррелл уже собирался передать посылку домовладельцу, когда заметил полицейские машины, которые преследовали автомобиль темного цвета. Когда доставщик подошел к тротуару, чтобы лучше рассмотреть ситуацию, подозреваемый выпрыгнул из машины и побежал через дорогу в его сторону. Мужчина сделал несколько шагов назад к дому, затем сделал выпад вперед и выставил ногу, чтобы сбить убегавшего преступника, при этом, продолжая, держать в руках коробки с пиццей.

Моррелл рассказал, что у него не было времени на раздумья, и он просто начал действовать Фото: Yahoo.News

На видео видно, как подозреваемый падает на землю и его быстро хватают сотрудники полиции. Моррелл рассказал, что у него не было времени на раздумья и он просто начал действовать.

"Честно говоря, я не думал ни о чем, кроме как о том, чтобы вмешаться. Меня воспитывали так, чтобы я не оставался в стороне, если видишь, что что-то не так. Так что я просто хотел внести свой вклад", — сказал доставщик, пошутив, что он изо всех сил старался "не дать сыру соскользнуть" с пиццы пока помогал полиции.

Полиция не сообщила никакой информации о подозреваемом или о том, почему полицейские преследовали его.

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