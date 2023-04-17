Люди бросились собирать деньги: мужчина посреди дороги раскидал 200 тысяч долларов (видео)

Колин Дэвис Маккарти снял средства со счета своей семьи и разбросал их на дороге без согласия родственников. Теперь семья просит тех, кто нашел деньги, вернуть их.

Related video

Полиция штата Орегон (США) сообщила, что 38-летний Колин Дэвис Маккарти выбросил 200 тысяч долларов из окна своего автомобиля на оживленном шоссе Interstate 5. Другие водители останавливались и начинали собирать деньги. Об этом пишет The Metro.

Мужчина, которому не было предъявлено никаких обвинений, рассказал сотрудникам полиции, что у него "все хорошо и он хочет благословить других денежными подарками".

Прибывшие на место происшествия офицеры предупредили Маккарти о возможности привлечения его к ответственности за создание опасной ситуации или загрязнение шоссе в результате разбрасывания денег. В итоге он согласился прекратить раскидывать деньги.

Люди продолжали искать деньги до поздней ночи Фото: скриншот/YouTube

Кайл Кеннеди, капитан OSP, сообщил, что на оживленной трассе водители останавливались и быстро подбирали купюры номиналом в 100 долларов, которые были разбросаны по дороге. Он призвал общественность не искать деньги во время движения транспорта, так как это очень опасно и может привести к аварийной ситуации.

Кеннеди сказал, что офицеры обыскали дорогу в поисках оставшихся наличных денег, но ничего не нашли.

Издание отмечает, что Колин Дэвис Маккарти снял средства со счета своей семьи и разбросал их на дороге без согласия родственников. Теперь семья просит тех, кто нашел деньги, вернуть их.

Ранее Фокус писал, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.