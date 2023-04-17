Люди кинулися збирати гроші: чоловік серед дороги розкидав 200 тисяч доларів (відео)

Колін Девіс Маккарті зняв кошти з рахунку своєї родини та розкидав їх на дорозі без згоди родичів. Тепер сім'я просить тих, хто знайшов гроші, повернути їх.

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Поліція штату Орегон (США) повідомила, що 38-річний Колін Девіс Маккарті викинув 200 тисяч доларів із вікна свого автомобіля на жвавому шосе Interstate 5. Інші водії зупинялися та починали збирати гроші. Про це пише The Metro.

Чоловік, якому не було висунуто жодних звинувачень, розповів співробітникам поліції, що у нього "все добре і він хоче благословити інших грошовими подарунками".

Офіцери, які прибули на місце події, попередили Маккарті про можливість притягнення його до відповідальності за створення небезпечної ситуації або забруднення шосе в результаті розкидання грошей. У результаті він погодився припинити розкидати гроші.

Люди продовжували шукати гроші до пізньої ночі Фото: скріншот/YouTube

Кайл Кеннеді, капітан OSP, повідомив, що на трасі водії зупинялися та швидко підбирали купюри номіналом у 100 доларів, які були розкидані дорогою. Він закликав громадськість не шукати гроші під час руху транспорту, оскільки це дуже небезпечно і може спричинити аварійну ситуацію.

Кеннеді сказав, що офіцери обшукали дорогу в пошуках готівки, що залишилися, але нічого не знайшли.

Видання зазначає, що Колін Девіс Маккарті зняв кошти з рахунку своєї родини та розкидав їх на дорозі без згоди родичів. Тепер сім'я просить тих, хто знайшов гроші, повернути їх.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.