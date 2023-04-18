"Колдуна" из Врадиевки подозревают в шпионаже в пользу "ведьмы" из РФ (фото)

Житель Николаевской области Василий Романишин по версии следствия передавал разведданные российской стороне через основательницу "Империя ведьм России" Алену Полынь.

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Жителя села Врадиевка Николаевской области Василия Романишина, который называет себя колдуном, подозревают в шпионаже в пользу российской организации "Империя сильнейших ведьм". Материал об этом 16 апреля был опубликован ВВС.

Мужчину арестовали в середине января. По данным следствия, он не просто одобрял "агрессию РФ", но еще и собирал секретную информацию, которую потом передавал кураторам из РФ.

Журналисты выяснили, что впервые Романишин попал в поле зрения силовиков, когда осенью 2022 года в социальной сети "Вконтакте" поддержал "лайками" публикации о президенте РФ Владимире Путине и российско-украинской войне.

Тогда "колдуну" инкриминировали только распространение материалов, в которых поддерживается агрессия РФ по отношению в Украине. Романишину грозило наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Но уже в феврале к Романишину с обыском пришли сотрудники СБУ и нашли доказательства шпионажа в пользу РФ.

Задержание "николаевского колдуна": что говорят в СБУ

По словам представителей ведомства, силовики разоблачили еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины.

Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Мужчина передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.

Для этого подозреваемый создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

По состоянию на апрель 2023 года следствие по делу "колдуна из Врадиевки" завершилось. Если суд докажет вину мужчины, ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как Романишин связан с "любимой ведьмой Путина"

Журналисты ВВС узнали, что украинский "колдун" из Николаевской области связан с российской организацией "Империя ведьм России". Ее создала 42-летняя москвичка Алена Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) в 2015 году.

Женщина лояльна к режиму Владимира Путина, что и пытается всячески продемонстрировать. Так 5 февраля 2019 года она провела "ведьмовское собрание" в Москве для "поднятия рейтинга Путина". За это Суликову за глаза называют "любимой ведьмой Путина".

Кроме того Суликова высказывала антиукраинские идеи. Она считает, что Украина "раздробится", но продолжит вести партизанскую войну против РФ, а президент Зеленский не погибнет, а будет "постепенно исчезать с экранов".

Украинские правоохранители считают, что деятельность Алены Полынь и ее "империи" – это не просто увлечение эзотерикой. По мнению следствия, это вербовочный центр.

Заметим, что адвокат подозреваемого Романишина отрицает его деятельность, направленную против Украины.

"В каждом селе есть такой мужчина, которого называют "местный дурачок". И вот этот местный дурачок считал себя великим "колдуном", у него дома были куклы вуду и все такое", — сказал Пилюк в разговоре с журналистами.

Следствие доказало, что "колдун из Врадиевки" связан с "ведьмой" Еленой Полынь, которая вербовала шпионов для РФ

"Колдун" Василий Романишин: что о нем известно

Журналисты медиа пообщались с адвокатом подозреваемого в шпионаже Василием Пилюком и узнали подробности о "колдуне" Васии Романишине.

Известно, что в интернете мужчина представлялся Василием Романовым.

Закончил бакалаврат Николаевского аграрного университета. Получил квалификацию специалиста по эксплуатации тракторов и других сельскохозяйственных машин.

В свое работал слесарем на кораблестроительных заводах в Керчи и Николаеве. Но в последнее время занимался ведением фермерством.

На досуге интересуется магией и эзотерикой.

Следствие по делу "колдуна из Врадиевки" завершилось, Василию Романишину грозит пожизненное лишение свободы Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Напомним, в конце марта 2022 года украинские ведьмы провели ритуал на отстранение от власти президента РФ Владимира Путина. Украинские маги даже призвали своих иностранных коллег поддержать инициативу и присоединиться к мероприятиям.

Мы также писали о том, что в 2019 году сибирские шаманы сожгли 5 верблюдов ради "укрепления России". Обряд провели на шаманской базе у Ангарска.