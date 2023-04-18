"Чаклуна" з Врадіївки підозрюють у шпигунстві на користь "відьми" з РФ (фото)

Мешканець Миколаївської області Василь Романишин за версією слідства передавав розвіддані російській стороні через засновницю "Імперія відьом Росії" Олену Полинь.

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Жителя села Врадіївка Миколаївської області Василя Романишина, який називає себе чаклуном, підозрюють у шпигунстві на користь російської організації "Імперія найсильніших відьом". Матеріал про це 16 квітня було опубліковано ВПС.

Чоловіка заарештували у середині січня. За даними слідства, він не просто схвалював агресію РФ", але ще й збирав секретну інформацію, яку потім передавав кураторам із РФ.

Журналісти з'ясували, що вперше Романишин потрапив у поле зору силовиків, коли восени 2022 року в соціальній мережі "Вконтакті" підтримав "лайками" публікації про президента РФ Володимира Путіна та російсько-українську війну.

Тоді "чаклуну" інкримінували лише поширення матеріалів, у яких підтримується агресія РФ щодо України. Романишину загрожувало покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Але вже в лютому до Романишина з обшуком прийшли співробітники СБУ та знайшли докази шпигунства на користь РФ.

Затримання "миколаївського чаклуна": що говорять у СБУ

За словами представників відомства, силовики викрили ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на півдні України.

Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" вже після повномасштабного вторгнення РФ до України.

За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Чоловік передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

Для цього підозрюваний створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об'єкти та відправляв їх "зв'язному" через анонімні месенджери.

Станом на квітень 2023 року слідство у справі "чаклуна з Врадіївки" завершилося. Якщо суд доведе провину чоловіка, йому загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як Романишин пов'язаний із "улюбленою відьмою Путіна"

Журналісти ВВС дізналися, що український "чаклун" із Миколаївської області пов'язаний із російською організацією "Імперія відьом Росії". Її створила 42-річна москвичка Олена Полин (справжнє ім'я – Олена Сулікова) у 2015 році.

Жінка лояльна до режиму Володимира Путіна, що й намагається всіляко продемонструвати. Так 5 лютого 2019 року вона провела "відьомські збори" у Москві для "підняття рейтингу Путіна". За це Сулікову називають "улюбленою відьмою Путіна".

Крім того, Сулікова висловлювала антиукраїнські ідеї. Вона вважає, що Україна "роздробиться", але продовжить вести партизанську війну проти РФ, а президент Зеленський не загине, а "поступово зникатиме з екранів".

Українські правоохоронці вважають, що діяльність Олени Полин та її "імперії" – це не просто захоплення езотерикою. На думку слідства, це вербувальний центр.

Зауважимо, що адвокат підозрюваного Романишина заперечує його діяльність проти України.

"У кожному селі є такий чоловік, якого називають "місцевий дурник". І ось цей місцевий дурник вважав себе великим "чаклуном", у нього вдома були ляльки вуду і таке інше", — сказав Пілюк у розмові з журналістами.

Слідство довело, що "чаклун з Врадіївки" пов'язаний із "відьмою" Оленою Полинь, яка вербувала шпигунів для РФ

"Чаклун" Василь Романишин: що про нього відомо

Журналісти медіа поспілкувалися з адвокатом підозрюваного у шпигунстві Василем Пілюком і дізналися про "чаклуна" Василя Романишин.

Відомо, що в інтернеті чоловік представлявся Василем Романовим.

Закінчив бакалаврат Миколаївського аграрного університету. Здобув кваліфікацію спеціаліста з експлуатації тракторів та інших сільськогосподарських машин.

Свого часу працював слюсарем на кораблебудівних заводах у Керчі та Миколаєві. Але останнім часом займався веденням фермерства.

На дозвіллі цікавиться магією та езотерикою.

Слідство у справі "чаклуна з Врадіївки" завершилося, Василю Романишину загрожує довічне позбавлення волі Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року українські відьми провели ритуал на усунення від влади президента РФ Володимира Путіна. Українські маги навіть закликали своїх іноземних колег підтримати ініціативу та приєднатися до заходів.

Ми також писали про те, що у 2019 році сибірські шамани спалили 5 верблюдів заради "зміцнення Росії ". Обряд провели на шаманській базі біля Ангарська.