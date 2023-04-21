Сломались туалеты: самолет с пассажирами вернули в аэропорт спустя 2 часа полета

Для авиакомпании Austrian Airlines это первый в истории случай, когда их пассажирский рейс был отменен из-за вышедших из строя туалетов.

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Самолет летевший из Вены (Австрия) в Нью-Йорк (США) повернул обратно после того, как спустя 2 часа полета, экипаж обнаружил, что пять из восьми туалетов на борту не работают. Об этом пишет The Insider.

На борту Boeing 777 находилось около 300 пассажиров. Все они получили билеты на другие рейсы. Представитель авиакомпании сообщил, что это первый случай, когда сломанные туалеты стали причиной отмены рейса Austrian Airlines. В настоящее время самолет вновь находится в эксплуатации.

Издание отмечает, что пассажирские рейсы обычно направляются в ближайший аэропорт, когда их туалеты сломались или забились. Так в январе 2018 года самолет Norwegian Air, на борту которого находилось 85 сантехников, вернулся в Осло после того, как сломались туалеты. Сантехники заявили, что не могут устранить засор в воздухе, так как для этого нужен доступ к внешней части самолета.

Но не всегда пилоты могут развернуть самолет. В августе 2018 года рейс American Airlines из Феникса на Гавайи не смог вернуться в аэропорт из-за того, что подгузник забил туалет. После приземления пассажиры сообщили, что им пришлось мочиться в пластиковые пакеты и бутылки.

Ранее Фокус писал, что plus-size блогерша требует бесплатных мест от авиакомпаний для полных людей. Джейлинн Чейни отметила, что она самостоятельно покупает дополнительные места в самолете, но к ней все еще плохо относятся другие пассажиры и персонал авиакомпаний.

Также сообщалось, что в США авиакомпания предложила мужчине купить билет за $2 млрд. Шон Уокер в шутку предположил, что American Airlines начали сотрудничать со SpaceX.