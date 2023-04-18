Дороже, чем в SpaceX: в США авиакомпания предложила мужчине купить билет за $2 млрд (фото)

Шон Уокер поделился фотографией, на которой были указаны два варианта стоимости полета: один — всего $639,31, а другой — ошеломляющие $2 147 483 647. Мужчина в шутку предположил, что American Airlines начали сотрудничать со SpaceX.

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Разработчик Шон Уокер, который трудился во многих технологических компаниях Силиконовой долины, включая Microsoft, рассказал о том, что приложение American Airlines предложило ему перелет стоимостью более 2 млрд долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В своем твиттере Уокер поделился фотографией, на которой были указаны два варианта стоимости полета: один — всего $639,31, а другой — ошеломляющие $2 147 483 647. В шутку он предположил, что, возможно, American Airlines начали сотрудничать со SpaceX из-за такой большой разницы в цене.

Мужчина высказал предположение, что подобная ошибка произошла из-за сбоя в алгоритме ценообразования American Airlines, но сначала он пошутил, что второй вариант цены уже включал в себя инфляцию.

Мужчина высказал предположение, что подобная ошибка произошла из-за сбоя в алгоритме ценообразования American Airlines Фото: Twitter/sbwalker

Перелет за $639 включал в себя две остановки и длился 11 часов 23 минуты, тогда как полет за $2 миллиарда включал всего одну остановку и длился всего 7 часов 42 минуты.

Мужчина в шутку предположил, что American Airlines начали сотрудничать со SpaceX Фото: Twitter/sbwalker

"На самом деле я живу на Юпитере, штат Флорида (немного севернее Палм-Бич). Может быть, American Airlines подумала, что я хочу полететь на планету Юпитер", — написал разработчик.

Пользователи Twitter увидели пост мужчины и тоже решили пошутить. Люди отметили, что возможно American Airlines предложила Уокеру купить собственный самолет или даже всю авиакомпанию.

"Наверное, арахис стоит дополнительных денег", — написал один из пользователей.

Мужчина был награжден рядом премий "Самый ценный профессионал" от Microsoft Фото: Daily Mail

Издание отмечает, что Уокер занимался разработкой программного обеспечения для различных компаний на протяжении трех последних десятилетий. За многолетний труд он был награжден премией "Самый ценный профессионал" от Microsoft.

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