Дорожче, ніж у SpaceX: у США авіакомпанія запропонувала чоловікові купити квиток за $2 млрд (фото)

Шон Уокер поділився фотографією, на якій були вказані два варіанти вартості польоту: один — всього $639,31, а інший — приголомшливі $2 147 483 647. Чоловік жартома припустив, що American Airlines почали співпрацювати зі SpaceX.

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Розробник Шон Уокер, який працював у багатьох технологічних компаніях Кремнієвої долини, включаючи Microsoft, розповів про те, що додаток American Airlines запропонував йому переліт вартістю понад 2 млрд доларів. Про це пише Daily Mail.

У своєму твіттері Уокер поділився фотографією, на якій були вказані два варіанти вартості польоту: один — всього $639,31, а інший — приголомшливі $2 147 483 647. Він жартома припустив, що, можливо, American Airlines почали співпрацювати зі SpaceX через таку великої різниці в ціні.

Чоловік висловив припущення, що подібна помилка сталася через збій в алгоритмі ціноутворення American Airlines, але спочатку він пожартував, що другий варіант ціни вже включав інфляцію.

Чоловік висловив припущення, що подібна помилка сталася через збій у алгоритмі ціноутворення American Airlines Фото: Twitter/sbwalker

Переліт за $639 включав дві зупинки й тривав 11 годин 23 хвилини, тоді як політ за $2 мільярди включав всього одну зупинку і тривав всього 7 годин 42 хвилини.

Чоловік жартома припустив, що American Airlines почали співпрацювати зі SpaceX Фото: Twitter/sbwalker

"Насправді я живу на Юпітері, штат Флорида (трохи на північ від Палм-Біч). Можливо, American Airlines подумала, що я хочу полетіти на планету Юпітер", — написав розробник.

Користувачі Twitter побачили пост чоловіка і теж вирішили пожартувати. Люди зазначили, що, можливо, American Airlines запропонувала Уокеру купити власний літак або навіть всю авіакомпанію.

"Напевно, арахіс коштує додаткових грошей", — написав один із користувачів.

Чоловік був нагороджений рядом премій "Найцінніший професіонал" від Microsoft Фото: Daily Mail

Видання зазначає, що Уокер займався розробкою програмного забезпечення для різних компаній протягом трьох останніх десятиліть. За багаторічну працю він був нагороджений премією "Найцінніший професіонал" від Microsoft.

Раніше Фокус писав, що plus-size блогера вимагає безкоштовних місць від авіакомпаній для повних людей. Джейлінн Чейні зазначила, що вона самостійно купує додаткові місця в літаку, але до неї все ще погано ставляться інші пасажири та персонал авіакомпаній.

Також повідомлялося, що у США сенатор захищає шлюби дітей із дорослими. Республіканець Майк Мун висловив свою думку під час дебатів щодо свого нового законопроєкту і заявив, що особисто знає дітей, які побралися у віці 12 років. Політик стверджує, що їхній шлюб процвітає.