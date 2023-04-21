Топ-функционер автогонок "Шелковый путь" работает в ГРУ РФ, – расследование (фото, видео)

Топ-директор ралли Янборисов Булат Ахатович, как утверждают журналисты, поддерживает постоянную связь с офицерами из воинской части РФ 29155, которые занимались отравлениями с применением химического оружия и организовывали взрывы на военных складах.

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Функционер в мире автоспорта Булат Янборисов, являющийся главой ассоциации автогонок Silk Way Rally ("Шелковый путь"), получил награду от генерала российской военной разведки (ГРУ) Владимира Алексеева и выполняет задания в качестве агента на службе Кремля. Такой вывод сделали журналисты изданий The Insider, Der Spiegel и Le Monde, а также группа Bellingcat.

Булат Янборисов на одном из видео получает медаль ордена Александра Невского из рук российского военного. Награда преимущественно вручается тем поклонникам Кремля, кто демонстрирует длительную преданность российским вооруженным силам.

Среди контактов Янборисова — Олег Мартьянов, бывший командующий российскими силами специальных операций (ССО) и специалист по работе с частными военными компаниями. Некоторые другие контакты Янборисова, например, соратник председателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Валерий Чекалов также есть в его списке.

На основе анализа источников и информации расследователи установили, что руководство ГРУ занимается проектом международных автомобильных ралли. Для установления политических контактов русское ведомство употребляет инфраструктуру для собственных резидентов.

В выводах соответствующего отчета говорится, что директор ралли поддерживает постоянную связь с офицерами из воинской части РФ 29155, которые занимались взрывами военных складов и отравлениями с применением химического оружия.

Янборисов и Алексеев поддерживали связь между собой более 60 раз в 2022 году. Только с декабря 2021 по май 2022 они общались 36 раз — чаще всего за два месяца до нападения России на Украину, к подготовке которого мог быть причастен именно Алексеев. У него есть якобы обязанности в российском силовом аппарате: присматривать за деятельностью компаний наемников, таких как печально известный ППК "Вагнер". В телефонных контактах Янборисова, предоставленных бывшим сотрудником ралли "Шелковый путь", также есть номер бывшего командира российского спецназа.

Кто такой Булат Янборисов

Булат Янборисов занимает должность руководителя ассоциации автогонок Silk Way Rally. Ему 53 года, проживает в Париже. Журналисты обвиняют его в связях с российской контрразведкой, хотя сам он отвергает никакие отношения с ГРУ. По его словам, орден от генерала Алексеева получил за помощь в доставке для Минобороны в Россию из Китая медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Булат Янборисов Булат Янборисов Булат Янборисов

Цели России в Silkway Rally

Среди других целей ралли Кремль, как свидетельствуют документы "Коммуникационная платформа Шелкового пути", должен способствовать проекта Siberian Power 2 (по сотрудничеству "Газпрома" и китайской CNPC для поставок российского газа в Китай) и даже обеспечивать политическую стабильность в Монголии. Речь идет также о сближении благодаря Silkway Rally России с другими государствами в Средней Азии, в частности Китаем, Сирией, Ираном, Афганистаном, Катаром, Таджикистаном и Туркменистаном.

Карта ралли "Шелковый путь" (Silkway Rally)/ The Insider Фото: The Insider

Напомним, 29 марта в США заявили, что будут судить шпиона ГУР РФ. Он пытался получить работу в Международном уголовном суде в Гааге, что было очень выгодно агентурной деятельности РФ.