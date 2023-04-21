Топфункціонер автоперегонів "Шовковий шлях" працює в ГРУ РФ, — розслідування (фото, відео)

Топдиректор ралі Янборисов Булат Ахатович, як стверджують журналісти, підтримує постійний зв'язок із офіцерами з військової частини РФ 29155, які займалися отруєннями із застосуванням хімічної зброї та організовували вибухи на військових складах.

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Функціонер у світі автоспорту Булат Янборисов, який є головою асоціації автоперегонів Silk Way Rally ("Шовковий шлях"), отримав нагороду від генерала російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва та виконує завдання як агент на службі Кремля. Такий висновок зробили журналісти видань The Insider, Der Spiegel і Le Monde, а також група Bellingcat.

Булат Янборисов на одному з відео отримує медаль ордена Олександра Невського з рук російського військового. Нагорода переважно вручається тим прихильникам Кремля, хто демонструє тривалу відданість російським збройним силам.

Серед контактів Янборисова — Олег Мартьянов, колишній командувач російських Сил спеціальних операцій (ССО) та фахівець із роботи з приватними військовими компаніями. Деякі інші контакти Янборисова, наприклад соратник голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Валерій Чекалов, також є у його списку.

На основі аналізу джерел та інформації розслідувачі встановили, що керівництво ГРУ займається проєктом міжнародних автомобільних ралі. Для встановлення політичних контактів російське відомство використовує інфраструктуру для своїх резидентів.

У висновках відповідного звіту йдеться про те, що директор ралі підтримує постійний зв'язок із офіцерами з військової частини РФ 29155, які займалися вибухами військових складів і отруєннями із застосуванням хімічної зброї.

Янборисов та Алєкссєв підтримували зв'язок між собою понад 60 разів у 2022 році. Лише з грудня 2021 року по травень 2022 року вони спілкувалися 36 разів — найчастіше за два місяці до нападу Росії на Україну, до підготовки якого міг бути причетний саме Алексєєв. У нього є нібито обов'язки в російському силовому апараті: наглядати за діяльністю компаній найманців, таких як сумнозвісна ПВК "Вагнер". У телефонних контактах Янборисова, наданих колишнім співробітником ралі "Шовковий шлях", також є номер колишнього командира російського спецназу.

Хто такий Булат Янборисов

Булат Янборисов обіймає посаду керівника асоціації автоперегонів Silk Way Rally. Йому 53 роки, проживає в Парижі. Журналісти звинувачують його у зв'язках із російською контророзвідкою, хоча сам він відкидає жодні стосунки з ГРУ. За його словами, орден від генерала Алексєєва отримав за допомогу в доставленні для Міноборони в Росію з Китаю медичного обладнання для боротьби з коронавірусної інфекцією.

Булат Янборисов Булат Янборисов Булат Янборисов

Цілі Росії в Silkway Rally

Серед інших цілей ралі Кремль, як свідчать документи "Комунікаційна платформа Шовкового шляху", повинен сприяти проєкту Siberian Power 2 (за співпрацею "Газпрому" та китайської CNPC задля постачання російського газу в Китай) і навіть забезпечувати політичну стабільність у Монголії. Йдеться також і про зближення завдяки Silkway Rally Росі з іншими державами в Середній Азії, зокрема Китаєм, Сирією, Іраном, Афганістаном, Катаром, Таджикистаном і Туркменістаном.

Мапа ралі "Шовковий шлях" (Silkway Rally)/ The Insider Фото: The Insider

Нагадаємо, 29 березня в США заявили, що судитимуть шпигуна ГУР РФ. Він намагався отримати роботу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, що була дуже вигідною для агентурної діяльності РФ.