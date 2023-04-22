Заднюю не дам: российская оппозиция из числа "ультрапатриотов" нашла замену Путину (видео)

Новоиспеченный кандидат в президенты утверждает, что действующая в РФ власть является антинародной, а чиновники и бизнесмены "пьют кровь" из русского народа и армии.

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Общественная организация "Общероссийское офицерское собрание", известная своей критикой в адрес Кремля и лично президента Владимира Путина, представила своего кандидата на президентские выборы, которые должны состоятся в РФ в 2024 году. Им оказался капитан морской пехоты ВС РФ Иван Отраковский. Об этом стало известно из опубликованного 21 апреля видео в YouTube.

На заседании российской оппозиционной организации выступил ее председатель, бывший полковник ГРУ Генштаба ВС России Владимир Квачков. Он заявил, что если выборы в следующем году состоятся, то со стороны "Общероссийского офицерского собрания" и "Армии защитников отечества" в качестве кандидата в президенты России выдвинут Ивана Отраковского.

В свою очередь новоиспеченный кандидат заявил, что, идя в президенты России, он понимает всю ответственность и риски, поэтому пообещал российским гражданам твердо "не дать заднюю".

"Я понимаю всю ответственность и все риски. Говорю твердо и уверенно, что заднюю я не дам. Что никаких договоров за спиной товарищей и каких-то там договрняков ни с моей стороны, ни со стороны близких не повзолю и не будет. Все будет четко, ясно и прямо", — пафосно заявил Отраковский.

Иван Отраковский о своей кандидатуре на выборы в перзиденты РФ (смотреть с 10:35)

Морпех утверждает, что действующая в РФ власть антинародная. По его словам, российские чиновники и бизнесмены, пользуясь ситуацией, наживаются за счет народа и армии.

"Сейчас стоит вопрос власти. Почему? Потому что власть в стране антинародна. Чинуши и торгаши взобрались на нашу шею и пьют кровь и у армии, и у народа", — убежден офицер.

По мнению кандидата-оппозиционера, в России народ и армия должны сплотиться в едином политическом порыве, прийти к власти и решить вопрос о создании социально справедливого государства.

Критика в адрес кандидата

Российские СМИ отмечают, что вероятно в оппозиционной организации на Отраковского возлагают большие надежды, считая его зарекомендовавшим себя с положительной стороны общественником и военным патриотом. Однако ультрапатриоты и адепты "русского мира" из "Общенародном союзе возрождения России" (ОСВР) считают иначе.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который неоднократно приглашал на свои стримы полковника Квачкова, также прокомментировал инициативы своих идеологических соратников и высказался против кандидата Отраковского. По его словам, эта кандидатура не годится.

"А вот зря. Не потому, что я плохо отношусь к Ивану Отраковскому (я к нему отношусь с уважением, несмотря на расхождения во взглядах), а потому, что он (увы) — при всех его достоинствах — в качестве единого кандидата от патриотических сил на выборах президента — не годится", — написал он в Telegram.

Напомним, Министерство обороны Великобритании 6 февраля сообщило, что Москва планирует провести региональные выборы на временно оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать таким образом их захват. По мнению британский военных, на оккупированных территориях продолжается русификация, включающая в себя пересмотр систем образования, связи и транспорта.