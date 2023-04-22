Задню не дам: російська опозиція серед "ультрапатріотів" знайшла заміну Путіну (відео)

Новоспечений кандидат у президенти стверджує, що чинна влада у РФ є антинародною, а чиновники та бізнесмени "п'ють кров" з російського народу та армії.

Related video

Громадська організація "Загальноросійські офіцерські збори", яка відома своєю критикою на адресу Кремля та особисто президента Володимира Путіна, представила свого кандидата на президентські вибори, які мають відбутися в РФ у 2024 році. Ним виявився капітан морської піхоти ЗС РФ Іван Отраковський. Про це стало відомо з опублікованого 21 квітня відео на YouTube.

На засіданні російської опозиційної організації виступив її голова, колишній полковник ГРУ Генштабу ЗС Росії Володимир Квачков. Він заявив, що якщо вибори наступного року відбудуться, то з боку "Загальноросійських офіцерських зборів" і "Армії захисників вітчизни" кандидатом у президенти Росії буде Іван Отраковський.

Зі свого боку, новоспечений кандидат заявив, що, йдучи в президенти Росії, він розуміє всю відповідальність і ризики, тому пообіцяв російським громадянам твердо "не дати задню".

"Я розумію всю відповідальність і всі ризики. Говорю твердо і впевнено, що задню я не дам. Що жодних договорів за спиною товаришів і якихось там договрняків ні з мого боку, ні з боку близьких не дозволю і не буде. Все буде чітко, ясно і прямо", — пафосно заявив Отраковський.

Іван Отраковський про свою кандидатуру на вибори в президенти РФ (дивитися з 10:35)

Морпіх стверджує, що чинна у РФ влада антинародна. За його словами, російські чиновники та бізнесмени, користуючись ситуацією, наживаються за рахунок народу та армії.

"Зараз стоїть питання влади. Чому? Тому, що влада в країні антинародна. Чинуші та торгаші забралися на нашу шию і п'ють кров і в армії, і в народу", — переконаний офіцер.

На думку кандидата-опозиціонера, у Росії народ та армія мають згуртуватися в єдиному політичному пориві, прийти до влади та вирішити питання про створення соціально справедливої держави.

Критика на адресу кандидата

Російські ЗМІ зазначають, що, ймовірно, в опозиційній організації на Отраковського покладають великі надії, вважаючи його громадським і військовим патріотом, який зарекомендував себе з позитивного боку. Однак ультрапатріоти та адепти "русского мира" з "Загальнонародного союзу відродження Росії" (ЗСВР) вважають інакше.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін), який неодноразово запрошував на свої стріми полковника Квачкова, також прокоментував ініціативи своїх ідеологічних соратників і висловився проти кандидата Отраковського. За його словами, ця кандидатура не годиться.

"А ось дарма. Не тому, що я погано ставлюся до Івана Отраковського (я до нього ставлюся з повагою, незважаючи на розбіжності в поглядах), а тому, що він (на жаль) — за всіх його переваг — як єдиний кандидат від патріотичних сил на виборах президента — не годиться", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великобританії 6 лютого повідомило, що Москва планує провести регіональні вибори на тимчасово окупованих територіях України, щоб виправдати таким чином їхнє захоплення. На думку британських військових, на окупованих територіях триває русифікація, що включає перегляд систем освіти, зв'язку і транспорту.