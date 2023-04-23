Новая мода в TikTok: в Британии набирают популярность видео, где главные герои — воры (фото)

Автор контента британец Джеймс уже имеет 115 000 подписчиков, а его ролики набирают десятки миллионов просмотров.

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Британский охранник, работающий в одном из лондонских магазинов на Оксфорд-стрит, решил выкладывать в TikTok видео, на которых снимает задержанных им людей за воровство. После этого где-то с февраля этого года популярность его аккаунта резко возросла, и теперь он имеет 115 000 подписчиков. Об этом 23 апреля рассказали журналисты британской газеты Daily Mail.

Героями видео охранника Джеймса с миллионными просмотрами становятся граждане, промышляющие воровством в публичных местах. Он признался, что часто снимает карманников, чтобы потом их показать полиции, а также поделиться с коллегами и друзьями по WhatsApp.

В самом просматриваемом видео, которое просмотрели более 30 миллионов раз, предполагаемая магазинная воровка выбрасывает вещи из своей юбки, а на заднем плане играет песня Сэма Смита "Unholy". При этом Джеймс подписал видео словами: "Она попалась!".

Момент кражи в лондонском магазине одежды

На другом видео карманник, прикрывая руку пакетом, нагло наклоняется над женщиной, делающей покупки, чтобы тайно порыться в ее сумочке. Жертва совершенно не замечает действий, происходящих всего в нескольких сантиметрах от нее, а покупатели стоят по обе стороны, и не обращают никакого внимания.

Карманник роется в сумке женщины, пока та рассматривает что-то на нижней полке

Также в камеру охранника попадались уличные воры, которые крадут одежду из магазина или аферисты, занимающиеся попрошайничеством. Джеймс утверждает, что его видео помогают людям, повышая осведомленность о возможных методах, используемых преступниками, и именно поэтому его аккаунт резко набрал популярность.

Воровка попалась и была вынуждена выбросить большое количество косметики, украденной из лондонского магазина

"Люди в комментариях благодарят меня, говоря, что это помогло им распознать карманников на улицах. И людям нравится содержание", — сказал он в интервью.

В то же время некоторые пользователи жалуются, что Джейк выкладывая такой контент, нагнетает страх среди местных жителей.

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