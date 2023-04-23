Нова мода в TikTok: у Британії набирають популярності відео, де головні герої — злодії (фото)

Автор контенту британець Джеймс вже має 115 тисяч підписників, а його ролики набирають десятки мільйонів переглядів.

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Британський охоронець, який працює в одному з лондонських магазинів на Оксфорд-стріт, вирішив викладати у TikTok відео, на яких знімає затриманих ним людей за крадіжку. Після цього десь із лютого цього року популярність його аккаунта різко зросла, і тепер він має 115 000 підписників. Про це 23 квітня розповіли журналісти британської газети Daily Mail.

Героями відео охоронця Джеймса з мільйонними переглядами стають громадяни, які займаються крадіжками у публічних місцях. Він зізнався, що часто знімає кишенькових злодіїв, щоб потім їх показати поліції, а також поділитися з колегами та друзями по WhatsApp.

У відео, яке переглянули понад 30 мільйонів разів, передбачувана магазинна злодійка викидає речі зі своєї спідниці, а на задньому плані грає пісня Сема Сміта "Unholy". При цьому Джеймс підписав відео словами: "Вона попалася!"

Момент крадіжки у лондонському магазині одягу

На іншому відео кишеньковий злодій, прикриваючи руку пакетом, нахабно нахиляється над жінкою, яка робить покупки, щоб таємно поритися в її сумочці. Жертва зовсім не помічає дій, що відбуваються всього за кілька сантиметрів від неї, а покупці стоять по обидва боки, і не звертають жодної уваги.

Кишеньковий злодій риється в сумці жінки, поки та розглядає щось на нижній полиці

Також у камеру охоронця траплялися вуличні злодії, які крадуть одяг із магазину або аферисти, які займаються жебрацтвом. Джеймс стверджує, що його відео допомагають людям, підвищуючи обізнаність про можливі методи, які використовуються злочинцями, і саме тому його аккаунт різко набрав популярність.

Злодійка попалася і була змушена викинути велику кількість косметики, вкрадену з лондонського магазину

"Люди в коментарях дякують мені, говорячи, що це допомогло їм розпізнати кишенькових злодіїв на вулицях. І людям подобається зміст", — сказав він в інтерв'ю.

В той же час, деякі користувачі скаржаться, що Джейк викладаючи такий контент, нагнітає страх серед місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що 50-річний продавець із Москви на ім'я Андрій систематично займався крадіжкою лотерейних білетів. За час своєї роботи він вкрав майже 12 тисяч лотерейних білетів на суму в 1,3 млн рублів, але успіх йому не посміхнувся і він жодного разу не виграв.