Германия требует от Китая пояснить позицию по суверенитету бывших республик СССР

По словам спикера немецкого МИДа Кристиана Вагнера, суверенитет и территориальная целостность постсоветских государств неприкосновенны.

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Германия ждет от Пекина объяснений своей позиции в отношении постсоветских стран после противоречивых заявлений посла КНР во Франции Лу Шайе. Об этом в понедельник, 24 апреля заявил спикер немецкого МИДа Кристиан Вагнер, передает CNN.

"Мы с большим удивлением выслушали заявление китайского посла по французскому телевидению, в особенности потому, что эти заявления не согласуются с позицией Китая, которая нам была известна до сих пор", — сказал Вагнер.

По его словам, немецкие дипломаты ждут недвусмысленных разъяснений.

РФ и другие государства, возникшие после распада СССР, признали суверенитет друг друга в пределах их существующих границ, поэтому "суверенитет и территориальная целостность этих государств неприкосновенны", заявил Вагнер.

Что сказали в Пекине?

В минувшую пятницу посол Китая сказал, что у бывших советских стран, в том числе и стран Балтии, нет должного статуса в международном праве.

Такая позиция не предполагает наличие суверенитета у постсоветских стран, которые стали независимыми государствами и членами ООН после распада СССР в 1991 году.

Заявление вызвало критику со стороны представителей Европы. Так, высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал эти комментарии "неприемлемыми", и некоторые другие европейские страны также потребовали разъяснений

В понедельник, 24 апреля в китайском МИДе заявили, что Пекин уважает статус суверенных государств стран бывшего СССР. Журналисты AP, в свою очередь, выяснили, что посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе после "недовольства в Европе".

Ранее сообщалось, что в Тайване отреагировали на "мирный план" Китая по Украине. Глава тайваньского МИДа Джозеф Ву заявил, что если Пекин действительно стремится к миру, тогда авторитарным лидерам необходимо отказаться от угроз и агрессии.

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