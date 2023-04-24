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Німеччина вимагає від Китаю пояснити позицію щодо суверенітету колишніх республік СРСР

Посол КНР у Франції Лу Шей
Knews.media | Посол КНР у Франції Лу Шей

За словами спікера німецького МЗС Крістіана Вагнера, суверенітет і територіальна цілісність пострадянських держав є недоторканними.

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Німеччина чекає від Пекіна на пояснення своєї позиції щодо пострадянських країн після суперечливих заяв посла КНР у Франції Лу Шая. Про це в понеділок, 24 квітня, заявив спікер німецького МЗС Крістіан Вагнер, передає CNN.

"Ми з великим подивом вислухали заяву китайського посла на французькому телебаченні, особливо тому, що ці заяви не узгоджуються з позицією Китаю, яка нам була відома досі", — сказав Вагнер.

За його словами, німецькі дипломати чекають на недвозначні роз'яснення.

РФ та інші держави, що виникли після розпаду СРСР, визнали суверенітет одна одної в межах їхніх чинних кордонів, тому "суверенітет і територіальна цілісність цих держав є недоторканними", заявив Вагнер.

Що сказали в Пекіні?

Минулої п'ятниці посол Китаю сказав, що колишні радянські країни, в тому числі країни Балтії, не мають належного статусу в міжнародному праві.

Така позиція не передбачає наявності суверенітету в пострадянських країн, які стали незалежними державами та членами ООН після розпаду СРСР 1991 року.

Заява викликала критику з боку представників Європи. Високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав ці коментарі "неприйнятними", і деякі інші європейські країни також вимагали роз'яснень.

У понеділок, 24 квітня, в китайському МЗС заявили, що Пекін поважає статус суверенних держав країн колишнього СРСР. Журналісти AP, у свою чергу, з'ясували, що посольство КНР у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шайє після "невдоволення в Європі".

Раніше повідомлялося, що в Тайвані відреагували на "мирний план" Китаю щодо України. Глава тайванського МЗС Джозеф Ву заявив, що якщо Пекін справді прагне миру — авторитарним лідерам необхідно відмовитися від погроз та агресії.

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