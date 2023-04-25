"Это будет великолепный год": чем вызвана новая золотая лихорадка в США (фото)

Золотоискатели, которым в прошлом приходилось часами копаться в почве, чтобы найти драгоценные самородки, сейчас наслаждаются золотой жилой после того, как паводковые воды смыли осадок в реки Сьерры.

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В США штат Калифорния переживает новую золотую лихорадку, вызванную рекордным количеством осадков в январе. Об этом пишет The Telegraph.

Золотоискатели, которым в прошлом приходилось часами копаться в почве, чтобы найти драгоценные самородки, сейчас наслаждаются золотой жилой после того, как паводковые воды смыли осадок в реки Сьерры. Обычно для этой старатели используют мощные шланги.

"Это будет великолепный год", — сказал Тони Уотли, президент клуба искателей сокровищ "Золотая страна", в интервью газете New York Times.

Золото примерно в 19 раз плотнее воды, и его обычно находят, просеивая легкую почву с помощью сита.

Ряд крупных компаний намерен возобновить крупномасштабную добычу в Калифорнии Фото: The New York Times

"Невозможно сказать, сколько золота еще осталось в Калифорнии. Геология штата слишком сложна. Однако золота осталось достаточно, чтобы коммерческие шахты активно его добывали", — сказал Дон Драйсдейл, представитель Департамента охраны природы Калифорнии, в интервью газете San Francisco Chronicle.

Калифорния стала синонимом слова золото с тех пор, как в 1848 году в городке Саттерс Милл, недалеко от реки Сакраменто, была обнаружена первая крупная добыча. В следующем году около 80 000 искателей удачи, известных как "сорок старателей", приехали в этот район, а к 1853 году численность населения выросла до 250 000 человек.

Золото примерно в 19 раз плотнее воды, и его обычно находят, просеивая легкую почву с помощью сита Фото: The New York Times

Золотоискательство процветало десятилетиями, пока стоимость металла не снизилась, особенно после того, как в 1913 году Федеральная резервная система установила цену на чистое золото на уровне 20,67 доллара за унцию. Шахты закрылись, так как в 1940-х годах в США перешли на производство в условиях военного времени.

Но в последние годы цена на золото резко возросла, достигнув в ноябре прошлого года пятимесячного максимума, и ряд крупных компаний намерен возобновить крупномасштабную добычу в Калифорнии.

Ранее Фокус писал, что ученые рассказали, почему люди использовали именно золото в качестве валюты. Исследователи полагают, что именно химические свойства этого металла позволили ему стать одним из самых популярных и дорогих.

Также сообщалось, что ученые считают, что золоту в нашей галактике не менее 10 млрд лет.