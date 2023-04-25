Путин подписал указ об изъятии активов иностранных компаний: что это значит (документ)

Владимир Путин издал указ, согласно которому РФ может изымать активы иностранных государств также, как это происходит с российскими активами в мире. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Related video

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Информация об этом появилась во вторник, 15 апреля.

В документах идет речь об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Согласно указу, в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

В качестве внешнего управляющего выступит Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество).

Кроме того в указе прописан пункт, согласно которому временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента РФ.

В документе, который подписал российский президент, указаны три пункта: доля в "Юнипро" (87,73%, принадлежит Uniper) и два пакета в финской Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит "Фортум Раша" и "Фортум Холдинг").

А в компаниях Fortum и Uniper внешнее управление уже ввели с 25 апреля.

Напомним, 25 апреля депутат Госдумы РФ призвал вернуть сталинские репрессии. Военачальник и депутат Андрей Гурулев призвал вернуть в правовое поле понятие "враг народа". Это несмотря на то, что его собственный дед-ветеран был в свое время признан "врагом народа" и отправлен в лагеря.

19 апреля СМИ писали о том, что Владимир Путин стал самым богатым человеком в мире. Президент России активно использует подконтрольных ему олигархов для засекречивания капиталов. Диктатору тяжело влиять на российских промышленников Олега Дерипаску и Романа Абрамовича, считает американский финансист Билл Браудер.