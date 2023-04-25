Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)

Володимир Путін видав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав, так само як це відбувається з російськими активами у світі.

Related video

Російський лідер Володимир Путін підписав указ про вилучення іноземних активів у відповідь. Інформація про це з'явилася у вівторок, 15 квітня.

У документах йдеться про заходи у відповідь у разі вилучення російських активів за кордоном.

Відповідно до указу, у разі вилучення чи обмеження прав на російське майно за кордоном запроваджується зовнішнє управління на активи недружніх країн у РФ.

Як зовнішній керівник виступатиме Федеральне агентство з управління держмайном.

Крім того, в указі прописано пункт, згідно з яким тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ.

У документі, який підписав російський президент, зазначено три пункти: частка в "Юніпро" (87,73%, належить Uniper) та два пакети у фінській Fortum (69,8807% та 28,3488%, належить "Фортум Раша" та " Фортум Холдинг").

А в компаніях Fortum та Uniper зовнішнє управління вже запровадили з 25 квітня.

Нагадаємо, 25 квітня депутат Держдуми РФ закликав повернути сталінські репресії. Воєначальник і депутат Андрій Гурулєв закликав повернути у правове поле поняття "ворог народу". Це попри те, що його власного діда-ветерана свого часу визнали "ворогом народу" і відправили до таборів.

19 квітня ЗМІ писали про те, що Володимир Путін став найбагатшою людиною у світі. Президент Росії активно використовує підконтрольних йому олігархів для засекречення капіталів. Диктаторові важко впливати на російських промисловців Олега Дерипаску та Романа Абрамовича, вважає американський фінансист Білл Браудер.