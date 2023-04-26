Огонь уничтожил 92 дома: в поселке РФ масштабный пожар, людей эвакуировали (фото, видео)

В поселке Сосьва разгорелся масштабный пожар, который охватил территорию в 2 тысячи квадратных метров. Под завалами одного их уничтоженных огнем домов спасатели нашли первую жертву — 62-летнего Юрия Жилина.

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В поселке Сосьва (Свердловское область РФ) пожарные не могут потушить огонь, который уничтожает дома людей и их личные вещи. Об этом пишет ТАСС.

Медиа, ссылаясь на собственные источники в МЧС, сообщило, что по состоянию на 14:00 в поселке Сосьва сгорело уже больше десятка домов и подсобных зданий. А огонь перекинулся на поселок Висим.

Кроме того от огня пострадал и поселок Таежный. Спасатели информируют о том, что в поселке огонь уничтожил 21 дом. По словам МЧСников, 16 из них были жилыми. Из Таежного уже эвакуировали 27 человек, в том числе и троих детей.

Несколько позже появилась информация о том, что МЧС России направило вертолет и группировку пожарных на тушение пожара в поселок Сосьва в Свердловской области

Через несколько часов в поселке Сосьва насчитывалось уже 50 домов, которые огонь либо привел в негодность, либо уничтожил полностью.

В регионе в связи с масштабными пожарами ввели чрезвычайное положение, а на место инцидента перекинули пожарную авиацию. В профильном министерстве говорят, что такой большой пожар спровоцировали ветер с порывами 20 метров за секунду и сухая растительность, оставшаяся после осени.

В свою очередь росСМИ со слов МЧСников писали уже о 92-х поврежденных при пожаре жилых домах.

Кроме того медиа стало известно о первой жертве масштабного пожара: из-под завалов дома сотрудники МЧС достали неживого мужчину. Им оказался 62-летний Юрий Жилин, которого завалило разрушенным огнем домом. Мужчина только вчера отпраздновал свой день рождения.

Пожарные пытаются затушить огонь, но он распространился уже на 2 тысячи квадратных метров. Спасатели говорят, что от поселка практически ничего не осталось.

Пламя уничтожило как жилые дома людей, так и больницу, школу и даже исправительную колонию. Оттуда в спешном порядке эвакуировали 200 человек.

Местная жительница, с которой пообщались журналисты росСМИ, предположила, что пожар возник на одной из пилорам в городе.

"Говорят, с какой-то пилорамы все началось сегодня. Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно", — рассказала журналистам женщина.

Росмедиа Mash подтверждает это мнение. По информации медиа, пожар начался возле ЛИУ-23 после полудня, сперва загорелась трава, затем пламя перекинулось на постройки.

Напомним, 25 апреля стало известно, что на Забайкалье сотня спасателей не может потушить пожар в деревне. В российской деревне Баляга во вторник вспыхнул масштабный пожар, с последствиями которого не справляется сотня спасателей и десятки единиц специальной техники. Сгорели 6 жилых и еще два нежилых постройки.

А 22 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в цеху по утилизации отходов. Загорелось предприятие, где россияне перерабатывали пластик и резину, в частности автомобильные покрышки. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров