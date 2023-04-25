На Забайкалье сотня спасателей не может потушить пожар в деревне (видео, фото)

В российской деревне Баляга 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, с последствиями которого не справляется сотня спасателей и десятки единиц специальной техники. Сгорели 6 жилых и еще два нежилых постройки.

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Площадь возгорания на Забайкалье составила 1800 квадратных метров, а МЧС РФ пришлось привлечь еще сотню сотрудников ведомства. Видео события опубликовали в соцсетях, пишет Фокус.

Огонь повредил восемь домов, вспыхнул и деревообрабатывающий цех. Два вертолета и пожарный поезд используются для тушения пожара. В настоящее время всего привлечено 10 единиц транспорта.

Пожар начался 25 апреля с территории заброшенного мебельного комбината "Рассвет", расположенного в Баляге. После этого огонь постепенно распространился на жилые дома. Предварительно сгорели 6 жилых и еще два нежилых сооружения. Александр Костенко, заместитель губернатора и первый заместитель правительства края Андрей Кефер прибыли на место происшествия. В село отправили подразделения МЧС из соседних населенных пунктов.

Из опасных зон эвакуированные местные жители решили эвакуировать. Для расселения пострадавших на территории населенного пункта подготовили соответствующие места и локации.

Напомним, 22 апреля в Подмосковье загорелся цех по утилизации отходов. На предприятии перерабатывали резину и пластик, в том числе автомобильные покрышки. Площадь возгорания составляла 1500 квадратных метров. Спасатели заявили, что смогли локализовать пожар, предотвратив угрозу для соседних зданий, а также для его ликвидации привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В связи с этим над Люберцами поднялся густой черный дым, наблюдавшийся на несколько километров.

Также в российском Ярославле 23 марта загорелся крупнейший завод по производству двигателей для военной техники. После прибытия первых отрядов по месту происшествия произошел взрыв в трехэтажном административном здании, наблюдался черный дым. Позже пожарные отрапортовали, что пожар удалось локализовать. Сообщается, что горело трансформаторное масло на площади 30 м.кв.