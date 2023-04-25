На Забайкаллі сотня рятувальників не може загасити пожежу у селі (відео, фото)

У російському селі Баляга 25 квітня спалахнула масштабна пожежа, з наслідками якої не може впоратися сотня рятувальників та десятки одиниць спеціальної техніки. Згоріли 6 житлових та ще дві нежитлові споруди.

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Площа займання на Забайкаллі сягнула 1800 квадратних метрів, а МНС РФ довелося залучити ще сотню співробітників відомства. Відео події опублікували у соцмережах, пише Фокус.

Вогонь пошкодив вісім будинків, також спалахнув й деревообробний цех. Два вертольоти та пожежний потяг використовуються для гасіння пожежі. Наразі всього залучено 10 одиниць транспорту.

Пожежа розпочалася 25 квітня із території покинутого меблевого комбінату "Рассвет", який розташований у Балязі. Після цього вогонь поступово перекинувся на житлові будинки. Попередньо, згоріли 6 житлових та ще дві нежитлові споруди. Олександр Костенко, заступник губернатора, та перший заступник уряду краю Андрій Кефер прибули на місце події. До села відправили підрозділи МНС із сусідніх населених пунктів.

З небезпечних зон евакуйовані місцевих мешканців вирішили евакуювати. Для розселення постраждалих на території населеного пункту підготували відповідні місця та локації.

Нагадаємо, 22 квітня у Підмосков'ї спалахнув цех з утилізації відходів. На підприємстві переробляли гуму та пластик, зокрема автомобільні покришки. Площа займання становила 1500 квадратних метрів. Рятувальники заявили, що змогли локалізувати пожежу, запобігши загрозі для сусідніх будівель, а також для її ліквідації залучили 38 осіб та 11 одиниць техніки. У зв'язку з цим над Люберцями піднявся густий чорний дим, що спостерігався на кілька кілометрів.

Також у російському Ярославлі 23 березня спалахнув найбільший завод з виробництва двигунів для воєнної техніки. Після прибуття перших загонів за місцем події відбувся вибух у триповерховому адміністративному будинку спостерігався чорний дим. Пізніше вогнеборці відрапортували, що пожежу вдалося локалізувати. Повідомляється, що горіла трансформаторне масло на площі 30 м.кв.