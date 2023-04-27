Вовремя схватил руль: школьник спас школьный автобус, когда водитель потерял сознание
Мама Диллона Ривза рассказала, что мальчик не чувствует себя героем, для него это был обычный день. Полицейское управление Уоррена вручит школьнику награду за его решительность и сообразительность.
В городе Уоррен, штат Мичиган (США), ученик средней школы Диллон Ривз смог остановить школьный автобус после того как водитель потерял сознание. Об этом пишет Kansas City Star.
В Warren Consolidated Schools сказали, что мальчик настоящий герой. Ученик быстро сообразил, что происходит и подбежал к передней части автобуса, схватил руль и помог остановить транспорт без происшествий.
Сотрудники полиции сообщили, что водителю автобуса была оказана первая медицинская помощь, а ученики были пересажены в другой автобус, сообщили в округе. Никто не пострадал.
"Действия ученика, который помог остановить автобус, сыграли сегодня решающую роль, и я не могу не гордиться его усилиями", — сказал в своем заявлении инспектор Роберт Ливернуа.
Полицейское управление Уоррена вручит мальчику награду. Многие пользователи в Facebook назвали Диллана настоящим героем.
"Моя дочь была в том автобусе. Она позвонила мне в панике. Это было очень страшно для детей! Слава богу, что отважный ученик остановил автобус", — написал благодарная женщина.
Но для Диллона, по словам его мамы, "это просто еще один день".
"Он даже не представляет, сколько людей гордятся им сегодня", — добавила Ирета Ривз.
Ранее Фокус писал, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 игл в различных товарах.
Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.