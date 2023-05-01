Приняли за пиратов: из яхты, принадлежащей миллиардеру, открыла огонь по береговой охране

В результате интенсивной перестрелки один сотрудник береговой охраны Йемена был убит. Было произведено около 200 выстрелов.

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Знаменитая яхта, некогда принадлежавшая голливудским актерам Ричарду Бертону и Элизабет Тейлор, попала в перестрелку у берегов Йемена. Об этом пишет The Insider.

Охранники 117-летней суперяхты, известной под названием Kalizma и принадлежащей сейчас индийскому миллиардеру Ширишу Сарафу, открыли огонь по приближающемуся судну береговой охраны Йемена, приняв их за пиратов.

В результате интенсивной перестрелки один сотрудник береговой охраны Йемена был убит. Было произведено около 200 выстрелов, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что Аденский залив является крупным торговым маршрутом, он также является очагом пиратов, в основном приходящих из близлежащей Сомали.

Береговая охрана Йемена открыла ответный огонь и преследовала яхту почти час Фото: Kalizma official website

Береговая охрана Йемена открыла ответный огонь и преследовала яхту почти час, пока та, наконец, не ответила на радиовызов, прояснив недоразумение.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что яхта вела себя "очень подозрительно", так как на ней были вооруженные люди и она приближалась очень близко к йеменскому побережью.

Владелец мумбайской компании West Coast Marine Yacht Services, которая владеет правами на яхту, настаивает на том, что на судно напали пираты.

"Если это была береговая охрана Йемена, почему они открыли огонь?" — сказал Аашим Монджиа в интервью AP.

Ранее Фокус писал, что на дне моря нашли корабль времен Второй мировой войны. Японское судно пролежало на глубине около 4000 метров с 1942 года, когда затонуло вместе с 1060 пленными.

Также сообщалось, что дайвер Пол Дэбилла показал новых жителей танкера Gulfland, затонувшего в 1943 году после столкновения с другим кораблем. В результате крушения погибли 37 человек, а теперь останки облюбовали множество видов животных.