"Вы должны уйти": спикер Конгресса США осадил пропагандиста РФ и поддержал Украину (видео)

По словам американского политика Кевина Маккарти, Россия должна вывести свои войска с территории Украины. США продолжат поддерживать украинцев, так как весь мир видит военные преступления ВС РФ.

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти во время пресс-конференции в Израиле заявил, что поддерживает Украину и согласен с отправкой ей вооружений. Видео показало издание The Recount.

Репортер российского пропагандистского издания "РИА Новости" заявил, что Маккарти якобы не поддерживает помощь США Украине. На основании этого утверждения он решил задать американскому политику свой вопрос. Однако спикер Конгресса осудил российское вторжение РФ и сказал, что поддерживает Украину.

"Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей", — сказал Маккарти.

Он также отметил, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины. Он заявил, что США продолжат поддерживать Украину, так как весь мир видит те бесчинства, которые российские войска творят с украинским народом.

"Вы должны уйти. Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит происходящее таким, каким оно есть", — отметил Маккарти.

Кевин Маккарти о поддержке Украины

Кто такой Кевин Маккарти

Американский политик, член Республиканской партии США. С 7 января 2023 года является 55-м Спикером Палаты представителей Конгресса.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США передали Киеву почти все, что нужно для контрнаступления. Он отметил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи, однако сроки поставок он не назвал.

Еще сообщалось, что экс-генерал США высказался о контрнаступлении ВСУ. Бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг заявил, что украинских военных ждет тяжелая битва, однако он не думает, что это будет конец войны.