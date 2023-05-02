Дерзкое ограбление: элитный ювелирный магазин в Париже "обчистили" средь бела дня (видео)

Двое вооруженных грабителей вошли в магазин и ударили охранника по голове. Затем им удалось скрыться с максимальным количеством драгоценностей. Во время ограбления в магазине находилось более десяти сотрудников и несколько покупателей.

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В столице Франции средь бела дня был ограблен элитный ювелирный магазин. Побег воров был снят на видео. Об этом пишет The Insider.

Дизайнерский бренд Bulgari, флагманский магазин которого находится на престижной Вандомской площади в центре Парижа, стал целью вооруженных грабителей во второй половине дня в субботу 29 апреля.

Bulgari принадлежит компании LVMH, ее украшения носят такие знаменитости, как Энн Хэтэуэй, Приянка Чопра и Майли Сайрус.

Полиция расследует ограбление и разыскивает подозреваемых. Стоимость украденных вещей пока не была определенна.

На видео, снятых прохожими и опубликованных в социальных сетях, видно, как один человек в шлеме стоит у магазина с пистолетом в руках. Затем из магазина выходят еще двое, и группа скрывается на двух мотоциклах.

Издание отмечает, что это не первый случай ограбления магазина Bulgari. В сентябре 2021 года он также подвергся нападению вооруженных воров, которые похитили драгоценности на сумму 11 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Один из воров был ранен в ногу полицейскими, а затем арестован, осужден и заключен в тюрьму. Двое других подозреваемых были позже арестованы и им также были предъявлены обвинения.

Ранее Фокус писал, что 78-летняя женщина ограбила банк и извинилась перед кассиром. Американка Бонни Гуч ранее уже дважды была осуждена за похожие преступления. Во время своего "налета" в 2020 году она вручила кассиру поздравительную открытку, на которой было написано "это ограбление".

Также сообщалось, что в Британии банда ворвалась на склад с деньгами и унесла 5 млн фунтов. Преступление было тщательно спланировано. Грабители проникли в охраняемый склад с наличкой, предназначенной для банков и пунктов выдачи денег. Они попали внутрь пристегнув себя к днищу грузовика.