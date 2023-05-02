От обуви до сосисок. Кот-клептоман каждую ночь приносит подарки своей хозяйке (фото)

"Кот-грабитель" по кличке Гарри за последние четыре года стащил вещей на сотни фунтов стерлингов, а его хозяйка, Донна Хибберт теперь пытается вернуть их законным владельцам.

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Донна Хибберт из аббатства Дарли в графстве Дербишир (Великобритания) рассказала, что ее "кот-клептоман" по кличке Гарри каждую ночь приносит ей "подарки", которые ворует у соседей. Об этом пишет Daily Express.

Животное регулярно крадет вещи у людей, которые живут рядом с его хозяйкой. За четыре года Гарри успел украсть дизайнерские туфли, кошелек, упаковку сосисок и нижнее белье... Только за прошедшую неделю кот похитил шесть предметов из прачечных и домов в округе.

"Я думаю, что кошки любят приносить своим хозяевам лакомства, такова психология. И Гарри тоже приносит "подарки". Чаще всего это какие-то вещи, а не птицы или мыши, за что я ему благодарна", — рассказала Донна Хибберт.

Женщина теперь ищет людей, которых ограбил ее кот Фото: коллаж Фокус

По мнению хозяйки кота, Гарри унес вещей более чем на 300 фунтов стерлингов (13 721 гривна). Женщина пытается найти людей, которых ограбил ее питомец.

"Там были красные туфли, и это была довольно дорогая марка. Спортивные бюстгальтеры из M&S, так что они тоже не будут дешевыми. На днях появилась сумочка, но в ней ничего не было", — добавил женщина.

Издание отмечает, что вторая кошка британки тоже переняла привычку воровать вещи, но использует более простой подход, "собирая" пачки из-под чипсов и сигарет вместо того, чтобы вторгаться в дома соседей.

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