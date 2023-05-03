В Индии "загадочные" существа, скрывающиеся под землей, оказались новым видом рыбы (фото)

Ученые догадывались, что глубоко под землей обитает незрячее существо, которое редко замечали. Поэтому оно оставалось практически неизвестным. Проведя поиски исследовали, обнаружили десятки подземных маленьких сомов. Учены не исключают, того что могли открыть новый вид рыбы.

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В Индии ученые провели шесть лет в поисках любых признаков "загадочного" подземного существа, которое замечали местные жители. Команда объехала регион Керала, беседуя с людьми и фиксируя случаи появления потенциального нового вида рыбы. Об этом пишет The Wichita Eagle.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Vertebrate Zoology", эти существа обитают исключительно в подземных водоносных слоях.

"Встречи с этими подземными животными часто происходят случайно или когда тщательно изучаются шлюзы в подземный водный мир", — пишут исследователи.

Команда осушала колодцы и резервуар\ы с водой, искала везде, от мелководных болот до домашних садов и плантаций и расставляла ловушки с приманками в пещерах по всей Керале. В итоге исследовали, смогли получить тот результат, на который рассчитывали. Они обнаружили десятки "причудливых" подземных маленьких сомов. Учены не исключают, того что могли открыть новый вид рыбы.

Эти существа обитают исключительно в подземных водоносных слоях Фото: C.P. Arjun

По словам исследователей Horaglanis populi, представляет собой разновидность "крошечного, слепого, беспигментного" сома, обитающего в Керале. У этой "загадочной" рыбы нет глаз, а окраска "кроваво-красная".

Однако ни одна из этих особенностей не делает Horaglanis populi уникальным, сообщил соавтор исследования Нилеш Даханукар в интервью индийскому изданию научных новостей Mongabay-India.

"Наш генетический анализ показал, что (Horaglanis) populi генетически значительно отличается от всех других известных видов, но мы были удивлены тем, что не было никаких морфологических различий, чтобы отличить его от других видов", — сказал ученый.

У этой "загадочной" рыбы нет глаз, а окраска "кроваво-красная" Фото: C.P. Arjun

Сравнительный анализ образцов ДНК Horaglanis populi и других подземных сомиков показал, что новый вид имеет генетическое расстояние от 13% до 17% от других известных видов, говорится в исследовании. Виды сомов считаются отдельными, если их генетическое расстояние превышает 7%.

"Несмотря на высокую генетическую дивергенцию между всеми четырьмя видами (подземных сомов), нет никаких морфологических различий, которые могли бы помочь их отличить. В результате, единственный способ различить эти виды — это генетическое штриховое кодирование", — сказал Даханукар.

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