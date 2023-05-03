В Індії "загадкові" істоти, що ховаються під землею, виявилися новим видом риби (фото)

Вчені здогадувалися, що глибоко під землею живе незряча істота, яку рідко помічали. Тому вона залишалася практично невідомою. Провівши пошуки, дослідники, виявили десятки підземних маленьких сомів. Вчені не виключають, що могли відкрити новий вид риби.

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В Індії вчені провели шість років у пошуках будь-яких ознак "загадкової" підземної істоти, яку бачили місцеві жителі. Команда об'їхала регіон Керала, розмовляючи з людьми та фіксуючи випадки появи потенційного нового виду риби. Про це пише The Wichita Eagle.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Vertebrate Zoology", ці істоти мешкають виключно в підземних водоносних слоях.

"Зустрічі з цими підземними тваринами часто трапляються випадково або коли ретельно вивчаються шлюзи в підземному водному середовищі", — пишуть дослідники.

Команда осушувала колодязі та резервуари з водою, шукала скрізь, від мілководних боліт до домашніх садів та плантацій і розставляла пастки з принадами в печерах по всій Кералі. У результаті дослідники, змогли отримати той результат, на який розраховували. Вони виявили десятки "химерних" підземних маленьких сомів. Вчені не виключають, що могли відкрити новий вид риби.

Ці істоти живуть виключно у підземних водоносних слоях Фото: C.P. Arjun.

За словами дослідників, Horaglanis populi є різновидом "крихітного, сліпого, безпігментного" сома, що мешкає в Кералі. У цієї "загадкової" риби немає очей, а забарвлення "криваво-червоне".

Однак жодна з цих особливостей не робить Horaglanis populi унікальною, повідомив співавтор дослідження Нілеш Даханукар в інтерв'ю індійському виданню наукових новин Mongabay-India.

"Наш генетичний аналіз показав, що (Horaglanis) populi генетично значно відрізняється від усіх інших відомих видів, але ми були здивовані тим, що не було жодної морфологічної відмінності, щоб відрізнити його від інших видів", — сказав учений.

У цієї "загадкової" риби немає очей, а забарвлення "криваво-червоне" Фото: C.P. Arjun.

Порівняльний аналіз зразків ДНК Horaglanis populi та інших підземних сомиків показав, що новий вид має генетичну відстань від 13% до 17% інших відомих видів, йдеться в дослідженні. Види сомів вважаються окремими, якщо їхня генетична відстань перевищує 7%.

"Попри високу генетичну дивергенцію між усіма чотирма видами (підземних сомів), немає жодних морфологічних відмінностей, які могли б допомогти їх відрізнити. У результаті єдиний спосіб розрізнити ці види — це генетичне штрихове кодування", — сказав Даханукар.

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