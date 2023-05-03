Кіт, розміром із п'ятиповерхівку, трагічно загинув на пляжі Великобританії (фото)

Місцеві жителі були шоковані, побачивши величезну тварину, яка опинилась у пастці на пляжі, а влада швидко кинулася на допомогу. Але, на жаль, порятунок океанського гіганта виявилося майже нездійсненним завданням через його розмір.

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Рятувальникам не вдалося врятувати 55-футового (трохи більше ніж 16,7 метра) кита, що викинувся на мілину на одному з пляжів Великобританії. Про це повідомляє The Mirror.

На пляжі в Брідлінгтоні, Східний Йоркшир, люди бачили, як гігантська тварина потрапила у пастку. На жаль, кит, який знаходився на мілководді та намагався рухатися, помер. За словами експертів, через його величезні розміри його не можна було повернути в море.

"Тварина застрягла на піщаній мілині й, коли приплив відступив, залишилася на ній. Як тільки вода відступила, вона стало дуже схвильованою, тому що вся вага її тіла припадає на живіт. Це означає, що в кровоносній системі накопичується велика кількість токсинів, і коли вони починають метатися, ці токсини можуть звільнитися. Кит став досить схвильованим, і це є ознакою останньої стадії його життя", — розповіла Емілі Мейман, експерт з Британського центру порятунку морського життя.

Рятувальникам не вдалося врятувати 55-футового (трохи більше ніж 16,7 метра) кита Фото: Emily Mayman

Фіни — друге за величиною китоподібне після синього кита, і в Північному морі вони не зустрічаються.

"Спочатку, коли ми побачили його спину, ми сподівалися, що це інший вид кита, але коли приплив відступив, ми побачили гребені його дихала. Коли ми отримали уявлення про загальний розмір, ситуація стала більш тривожною, оскільки за такого великого розміру мало що можна зробити. Якщо тварину менше, її можна помістити в понтон, але з такими розмірами мало що можна зробити. Влада розгляне можливість її вилучення завтра, а потім CSIP (Програма розслідування випадків викиду китоподібних на берег) розгляне тіло тварини", — додала Емілі Мейман.

Фіни — друге за величиною китоподібне після синього кита, і в Північному морі вони зазвичай не зустрічаються Фото: Emily Mayman

Експерт Британського центру порятунку морського життя раніше повідомила, що ще більше китів можуть викинутися на берег на пляжах Великобританії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, куди зникли кити і до того ж тут крижані щити Гренландії.

Також повідомлялося, що вздовж східного узбережжя Америки масово гинуть кити. Лише за останні 7 років виявили дві сотні гігантів океану, викинутих на берег.