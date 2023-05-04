Мультитест 2023: США увеличили число городов, где ученики из Украины могут сдать экзамен

Теперь украинские дети смогут пройти национальный мультитест в Хьюстоне и Детройте. Внешнее независимое оценивание отменят из-за полномасштабной войны с Россией.

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Вопрос, как сдавать мультитест за рубежом, актуален для многих украинцев, которым пришлось покинуть родную страну из-за военных действий. В США поступающие в высшие образования в Украине смогут пройти национальный мультипредметный тест в Нью-Йорке, Сакраменто, а также в городах Хьюстон и Детройт. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Партнеры откликнулись на просьбы выпускников и организаторов оценки расширить перечень городов, чтобы мультитест 2023 могли проходить в США. Тесты можно ставать в специально оборудованных компьютерных центрах, говорится в сообщении.

В центре уточнили, что речь идет о прохождении мультитеста за границей во время дополнительной сессии. Если абитуриент создал персональный кабинет и выбрал из предложенного списка менее удобный населенный пункт, то после получения сертификата до 7 мая 2023 года можно изменить регистрационные данные.

Абитуриент вправе выбрать город во время проведения мультитеста за границей-2023 ближе к его местонахождению.

Мультитест 2023 вместо ВНО: в чем его особенности?

В Украине в этом году не будут проводить внешнее независимое оценивание (ВНО) из-за полномасштабных военных действий. Выпускники школ будут поступать в высшие учебные заведения по результатам Национального мультипредметного теста.

В мультитесте 2023 будут задачи по трем предметам — двум обязательным — украинский язык и математика, а третий — на выбор (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия).

Сдать тест с тремя блоками нужно за 180 минут. Абитуриенты сами распределяют время между предметами.

Напомним, что учеба в заведениях среднего образования в Украине в 2023 году продолжится до 30 июня. Графики мультипредметного теста уже согласовали между ведомствами и администрациями.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля говорил, что является сторонником обучения детей не дома, а в школах. Из-за большой войны с Россией украинские дети вынуждены учиться онлайн.