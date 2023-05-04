"Путин понизит амбиции": в разведке США оценили вероятность наступления РФ на Украину в 2023 году

Действия войск РФ не будут зависеть от результата контрнаступления ВСУ, поскольку ВС РФ не способны атаковать из-за низкого уровня военных ресурсов.

Related video

Россия не сможет провести масштабное наступление в Украине до конца 2023 года в связи с нехваткой боеприпасов и живой силы. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщило 4 мая CNN.

Она отметила, что российские войска не способны провести масштабную наступательную операцию до конца этого года в любом случае. Действия войск РФ не будут зависеть и от результата контрнаступления ВСУ. Не повлияют, по ее мнению, мобилизация в России, существенные поставки боеприпасов со стороны третьих стран, кроме существующих поставок из Ирана и других авторитарных государств.

"России будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", – объяснила она представителям Сенатского комитета по вооруженным силам.

По ее мнению, глава Кремля Владимир Путин снизит уровень своих амбиций в Украине. Его основной задачей будет "консолидация усилий по контролю над оккупированной территорией на востоке и юге Украины, а также попытка получить гарантии Украина никогда не станет членом НАТО".

Хэйнс неуверена в способности России договориться о перемирии в этом году, но она не исключила "влияние определенных политических факторов", способных изменить поведение России. Она обратила внимание на подготовку российских войск к контрнаступлению ВСУ, поскольку захватчики готовят "новые оборонные позиции".

Напомним, советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин в своем видеообращении заявил, что Россия имеет полное право на применение тактического ядерного оружия для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он на момент записи видео якобы находился на временно оккупированных территориях Запорожской области. Он обратил внимание на военную доктрину РФ, согласно которой российская армия может применить тактическое ядерное оружие.

Также британский военный аналитик Майкл Кларк 3 мая сообщил, что Россия прекратила наступление по многим направлениям. Он считает, что российские захватчики могут немного отступить от западного берега Днепра, чтобы эти подразделения войска не оказались отрезаны во время контрнаступления ВСУ.