"Путін понизить амбіції": у розвідці США оцінили ймовірність наступу РФ на Україну у 2023 році

Дії військ РФ не залежатимуть від результату контрнаступу ЗСУ, оскільки ЗС РФ не здатні атакувати через низький рівень військових ресурсів.

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Росія не зможе провести масштабний наступ в Україні до кінця 2023 року у зв'язку з браком боєприпасів і живої сили. Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомило 4 травня CNN.

Вона зазначила, що російські війська не здатні провести масштабну наступальну операцію до кінця цього року у будь-якому разі. Дії військ РФ не залежатимуть й від результату контрнаступу ЗСУ. Не вплинуть, на її думку, мобілізація в Росії, суттєве постачання боєприпасів з боку третіх країн, окрім існуючих поставок з Ірану та інших авторитарних держав.

"Росії буде дедалі складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції", – пояснила вона представникам Сенатського комітету з питань збройних сил.

На її думку, очільник Кремля Володимир Путін зменшить рівень своїх амбіцій в Україні. Його основним завданням буде "консолідація зусиль щодо контролю над окупованою територією на сході та півдні України, а також намагання отримати гарантії, Україна ніколи не стане членом НАТО".

Хейнс невпевнена у здатності Росії домовитися щодо перемир'я у цьому році, але вона не виключила "вплив певних політичних факторів", які здатні змінити поведінку Росії. Вона звернула увагу на підготовку російських військ до контрнаступу ЗСУ, оскільки загарбники готують "нові оборонні позиції".

Нагадаємо, радник із технічної часті армії Росії Дмитро Рогозін у своєму відеозверненні заявив, що Росія має повне право на застосування тактичної ядерної зброї для відбиття контрнаступу Збройних сил України. Він на момент запису відео нібито перебував на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Він звернув увагу на військову доктрину РФ, згідно якої, російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю.

Також британський військовий аналітик Майкл Кларк 3 травня повідомив, що Росія припинила наступ на багатьох напрямках. Він вважає, що російські загарбники можуть трохи відступити від західного берега Дніпра, щоб ці підрозділи війська не виявилися відрізаними під час контрнаступу ЗСУ.