Боялась позора: девушка инсценировала свое похищение после того, как не закончила колледж

Хлоя Стайн утверждала, что ее похитил неизвестный мужчина, который выдавал себя за офицера полиции, однако власти быстро поняли, что ее рассказ о событиях не соответствует действительности.

Related video

23-летняя Хлоя Стайнт из штата Пенсильвания, США, обвиняется в инсценировке собственного похищения, чтобы избежать позора после того, как девушка не смогла закончить колледж, сообщают власти. Об этом рассказывает The Independent.

Полиция штата объявила тревогу после того, как автомобиль девушки был найден брошенным на обочине дороги в районе North Greengate Road в понедельник, 1 мая.

По словам сотрудника полиции Стива Лимани, парень девушки, который получил от нее сообщение о том, что она была остановлена полицией, пытался дозвониться до нее много раз, но не смог. Лимани сказал, что его отдел прочесал несколько районов с помощью собак и использовал вертолет для поиска, прежде чем во вторник вечером по анонимной наводке они вышли на дом в городе Жаннетт, где пряталась американка.

Хлоя Стайн утверждала, что ее привел в дом под дулом пистолета неизвестный мужчина, который выдавал себя за офицера полиции, однако власти быстро поняли, что ее рассказ о событиях не соответствует действительности.

Американка должна явиться в суд 25 мая на предварительное слушание Фото: CBS News

Представители Университета штата Пенсильвания также связались с правоохранительными органами, чтобы опровергнуть информацию о том, что Стайн является студенткой колледжа, как это было первоначально заявлено.

Девушка якобы призналась, что сфабриковала схему похищения, потому что не хотела разочаровывать свою семью, сообщив, что она не собирается заканчивать университет в этом семестре.

Стив Лимани сказал, что хотя он рад, что девушка оказалась в безопасности, но ее действия обеспокоили общественность и, по сообщениям, стоили его отделу тысячи долларов.

Американка должна явиться в суд 25 мая на предварительное слушание.

Ранее Фокус писал, что в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста. Девушка была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться уборной в супермаркете.

Также сообщалось, что женщина собирает растения и кормит ими своих детей. Экономная мама двоих детей Кайе Уилкинсон рассказала, как безопасно добывать пищу на открытых полях.