Потратил все деньги: дояр из Якутии, выигравший 10 млн рублей, собрался на войну в Украину

Победитель лотереи и бывший миллионер Гаврил Терентьев объявил о своем участии в отборе в добровольческий отряд "Боотур", поскольку он якобы стремится "изменить свою жизнь" и принять участие в так называемой "специальной военной операции".

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56-летний дояр Гаврил Терентьев, из Якутии (Россия), который ранее выиграл 10 миллионов рублей в лотерею, потратил все и сейчас собирается на войну в Украину. Об этом пишет телеграм-канал Сибирьмедиа.

За похождениями и скандалами следила почти вся Якутия, пишет издание НТВ. Под Новый год мужчина выиграл денежный приз в лотерее "Өрөгөй". Начальные покупки были скромными, мужчина подарил ноутбук девочке, которая вынула его билет из барабана во время розыгрыша. Однако после этого он вошел во вкус.

После поездок в Москву и Сочи мужчина ушел в запой и начал покупать дорогие подарки для женщин, которые его обманывали. В Иркутске его избили и ограбили. В марте он вернулся домой всего с 250 рублями в кармане, в апреле решил вернуться на работу на ферму в качестве дояра.

Мужчина остался без денег Фото: Соцсети

Теперь мужчина остался без денег, а зарабатывает на своей популярности в регионе фотографируясь с желающими за 500 рублей.

В мае Терентьев объявил о своем участии в отборе в добровольческий отряд "Боотур", поскольку он якобы стремится "изменить свою жизнь" и принять участие в так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Ранее Фокус писал, что в России мужчина похитил почти 12 тысяч лотерейных билетов, но так и не смог победить. Москвич Андрей с февраля по сентябрь 2022 года украл билетов на сумму в 1,3 миллиона рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Австралии мужчина едва не "потерял" джекпот в $26 млн. Счастливчиком оказался житель Западной Австралии. Победитель лотереи Powerball рассказал, что купил счастливый билет всего за несколько часов до розыгрыша, а затем просто забыл о нем.